Пушистая домашняя шарлотка с цедрой лимона: как приготовить ароматную выпечку
Домашняя шарлотка – это один из самых любимых десертов, который сочетает нежность бисквита, сочность яблок и легкий аромат специй. Благодаря лимонной цедре выпечка приобретает свежие цитрусовые ноты, а каждый кусочек получается невероятно воздушным и душистым. Такой пирог идеально подходит к чаю или кофе и станет отличным вариантом для семейного завтрака или домашнего чаепития.
Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- цедра лимона – по вкусу
- корица – щепотка
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
2. Добавьте цедру лимона и щепотку корицы – это сделает начинку более ароматной.
3. В большой миске взбейте холодные яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до побеления массы – она должна стать пышной и воздушной.
4. Затем постепенно, через сито, добавьте муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте лопаткой до однородной консистенции.
5. В тесто всыпьте подготовленные яблоки, еще раз аккуратно перемешайте.
6. Перелейте массу в форму для выпекания диаметром около 20 см, застеленную пергаментом или смазанную маслом.
7. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой – если она выходит сухой, пирог готов.
8. Дайте шарлотке немного остыть, затем выньте ее из формы.
9. Выпечка получается воздушной, нежной и необычайно ароматной – именно то, что нужно для уютного домашнего десерта.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: