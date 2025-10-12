Пушистая домашняя шарлотка с цедрой лимона: как приготовить ароматную выпечку

Домашняя шарлотка – это один из самых любимых десертов, который сочетает нежность бисквита, сочность яблок и легкий аромат специй. Благодаря лимонной цедре выпечка приобретает свежие цитрусовые ноты, а каждый кусочек получается невероятно воздушным и душистым. Такой пирог идеально подходит к чаю или кофе и станет отличным вариантом для семейного завтрака или домашнего чаепития.

Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • цедра лимона – по вкусу
  • корица – щепотка
  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 200 г
  • ванильный сахар – 1 ст.л.
  • соль – щепотка
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

2. Добавьте цедру лимона и щепотку корицы – это сделает начинку более ароматной.

3. В большой миске взбейте холодные яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до побеления массы – она должна стать пышной и воздушной.

4. Затем постепенно, через сито, добавьте муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте лопаткой до однородной консистенции.

5. В тесто всыпьте подготовленные яблоки, еще раз аккуратно перемешайте.

6. Перелейте массу в форму для выпекания диаметром около 20 см, застеленную пергаментом или смазанную маслом.

7. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 °C духовке 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой – если она выходит сухой, пирог готов.

8. Дайте шарлотке немного остыть, затем выньте ее из формы.

9. Выпечка получается воздушной, нежной и необычайно ароматной – именно то, что нужно для уютного домашнего десерта.

