Домашняя пицца – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд. Готовить пиццу можно из дрожжевого, жидкого теста, а также просто из лаваша. Для яркого вкуса можно добавлять специи, масла, а также соль, например, трюфельную.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней пиццы с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

мука 500 г

живые дрожжи 15 г

вода 300 мл.

соль 10 г

Соус:

майонез 3 ст. л.

сливки 33% 3 ст.л

чеснок 1 зуб.

соль, перец

лимонный сок 1 ст. л.

Начинка:

твердый сыр 200 г

моцарелла 200 г

голубой сыр 50 г

карпачо из трюфеля

2 вариант

твердый сыр 200 г

моцарелла 200 г

голубой сыр 50 г

мортадела

оливковое масло

карпачо из трюфеля

руккола

Способ приготовления:

1. Дрожжи разводим в 30 мл. теплой воды и даем 15 минут постоять. К просеянной муке добавляем масло, воду и дрожжи. Замешиваем тесто и оставляем на минут 30-40. Затем добавляем соль и еще раз вымешиваем.

2. Соус: смешайте все для соуса.

3. Разделяем тесто на 2 части и руками формируем пиццу, смазывая ее соусом, сверху выложите начинку и запекайте в духовке до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: