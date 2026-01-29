Пышная дрожжевая пицца с трюфельной солью и очень вкусной начинкой: самый простой рецепт

Домашняя пицца – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд. Готовить пиццу можно из дрожжевого, жидкого теста, а также просто из лаваша. Для яркого вкуса можно добавлять специи, масла, а также соль, например, трюфельную.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней пиццы с очень вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

Тесто:

  • мука 500 г
  • живые дрожжи 15 г
  • вода 300 мл.
  • соль 10 г

Соус:

  • майонез 3 ст. л.
  • сливки 33% 3 ст.л
  • чеснок 1 зуб. 
  • соль, перец
  • лимонный сок 1 ст. л.

Начинка: 

  • твердый сыр 200 г
  • моцарелла 200 г
  • голубой сыр 50 г
  • карпачо из трюфеля

2 вариант

  • твердый сыр 200 г
  • моцарелла 200 г
  • голубой сыр 50 г
  • мортадела
  • оливковое масло
  • карпачо из трюфеля
  • руккола

Способ приготовления: 

1. Дрожжи разводим в 30 мл. теплой воды и даем 15 минут постоять. К просеянной муке добавляем масло, воду и дрожжи. Замешиваем тесто и оставляем на минут 30-40. Затем добавляем соль и еще раз вымешиваем. 

2. Соус: смешайте все для соуса.

3. Разделяем тесто на 2 части и руками формируем пиццу, смазывая ее соусом, сверху выложите начинку и запекайте в духовке до готовности.

