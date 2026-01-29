Пышная дрожжевая пицца с трюфельной солью и очень вкусной начинкой: самый простой рецепт
Домашняя пицца – одно из самых вкусных и сытных домашних блюд. Готовить пиццу можно из дрожжевого, жидкого теста, а также просто из лаваша. Для яркого вкуса можно добавлять специи, масла, а также соль, например, трюфельную.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной домашней пиццы с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука 500 г
- живые дрожжи 15 г
- вода 300 мл.
- соль 10 г
Соус:
- майонез 3 ст. л.
- сливки 33% 3 ст.л
- чеснок 1 зуб.
- соль, перец
- лимонный сок 1 ст. л.
Начинка:
- твердый сыр 200 г
- моцарелла 200 г
- голубой сыр 50 г
- карпачо из трюфеля
2 вариант
- твердый сыр 200 г
- моцарелла 200 г
- голубой сыр 50 г
- мортадела
- оливковое масло
- карпачо из трюфеля
- руккола
Способ приготовления:
1. Дрожжи разводим в 30 мл. теплой воды и даем 15 минут постоять. К просеянной муке добавляем масло, воду и дрожжи. Замешиваем тесто и оставляем на минут 30-40. Затем добавляем соль и еще раз вымешиваем.
2. Соус: смешайте все для соуса.
3. Разделяем тесто на 2 части и руками формируем пиццу, смазывая ее соусом, сверху выложите начинку и запекайте в духовке до готовности.
