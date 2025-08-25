Лучшая домашняя выпечка к чаю – булочки, пироги, пирожки. Готовить их лучше всего из дрожжевого теста, ведь только на таком тесте выпечка будет пышной и легкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, пышной, домашней булки с маком.

Ингредиенты:

Мука 480-500 г муки

Сахар 70 г

Яйца 1 шт ( 1 для смазки)

Дрожжи 17 г

Ваниль

Сливочное масло 110 г

Молоко 150 мл

Соль 6 г

Варенье из смородины 150 г

Маковая начинка:

Мак 250 г

Сахар 100 г

Молоко 350 мл

Сливочное масло 20 г

Способ приготовления:

1. Тесто: дрожжи смешиваем с сахаром и добавляем ваниль. Перемешиваем до полного растворения, вливаем охлажденное молоко и муку. Замешиваем тесто до однородности и эластичности, добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем пока тесто не перестанет прилипать к стенкам. В конце добавляем соль. Оставляем на 1 час при температуре 30 С подходить.

2. Для начинки: промываем мак и заливаем молоком, доводим до кипения и на среднем огне ждем пока молоко выпарится. Перебиваем мак блендером и добавляем сахар и сливочное масло. Масса должна быть довольно густой.

3. Формируем булку: обминаем тесто и раскатываем в пласт, добавляем охлажденную маковую начинку и складываем вдвое. Снова раскатываем и добавляем варенье из смородины, складываем, как показано на видео и разрезаем на полоски шириной 3-4 см. Скручиваем каждую полоску в спираль и формируем булочки. Складываем булочки по кругу в форму.

4. Оставляем тесто подойти еще на 1 час. Смазываем желтком тесто, которое отдохнуло и выпекаем при температуре 175 градусов 35-40 минут. Если видите, что желток уже довольно темный, а тесто еще не приготовилось накройте изделие сверху фольгой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: