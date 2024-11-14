Сырная запеканка – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Такая выпечка идеально дополняет вкус любимых кофе или чая. Десерт можно сделать более диетичным, если заменить привычную муку одним очень простым ингредиентом, а также, кроме небольшого количества сахара, положить натертую тыкву.

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Идея приготовления пышной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вместо муки нужно добавить манку.

Ингредиенты:

кисломолочный творог (чем жирнее, тем лучше) – 350 г

яйца – 2 шт.

сахар – 3 ст.л.

манная крупа – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

цедра 1 апельсина

тыква – 200 г (вес уже очищенного)

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ).

2. В миску высыпать кисломолочный творог, сахар и яйца.

3. На этом этапе можно все взбить блендером до однородности или перетереть творог через сито, а затем добавить сахар и яйца и перемешать.

4. Добавить сметану, манную крупу.

5. Добавить натертую цедру апельсина и натертую на терку тыкву.

6. Все хорошо вымесить.

7. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Для этого количества ингредиентов идеально подойдет по размеру прямоугольная форма для кекса.

8. Сырную массу опрокинуть в форму. Выпекаем 45 минут.

9. После этого достать, охладить и наслаждаться.

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