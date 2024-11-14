Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

Сырная запеканка – отличный вариант завтрака или сытного перекуса. Такая выпечка идеально дополняет вкус любимых кофе или чая. Десерт можно сделать более диетичным, если заменить привычную муку одним очень простым ингредиентом, а также, кроме небольшого количества сахара, положить натертую тыкву.

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Идея приготовления пышной творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вместо муки нужно добавить манку.

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог (чем жирнее, тем лучше) – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 3 ст.л.
  • манная крупа – 3 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • цедра 1 апельсина
  • тыква – 200 г (вес уже очищенного)

Способ приготовления:

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

1. Духовку разогреть до 180 градусов (режим верх-низ).

2. В миску высыпать кисломолочный творог, сахар и яйца.

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

3. На этом этапе можно все взбить блендером до однородности или перетереть творог через сито, а затем добавить сахар и яйца и перемешать.

4. Добавить сметану, манную крупу.

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

5. Добавить натертую цедру апельсина и натертую на терку тыкву.

6. Все хорошо вымесить.

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

7. Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Для этого количества ингредиентов идеально подойдет по размеру прямоугольная форма для кекса.

8. Сырную массу опрокинуть в форму. Выпекаем 45 минут.

Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить привычный ингредиент в выпечке

9. После этого достать, охладить и наслаждаться.

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