Каждая хозяйка волнуется перед праздником, чтобы паска получилась удачной. На этот случай отлично подходит рецепт из творога на дрожжах. Выпечка будет пышной, нежной внутри и прекрасно пропечется.

Идея приготовления творожной дрожжевой паски опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты для опары:

сахар – 1 ст.л. (от общей)

мука – 2 ст.л. (от общей)

дрожжи – 20 г

вода – 100 мл.

Оставить под пленкой на 20-30 минут.

Ингредиенты для теста:

творог кисломолочный – 150 г

сахар – 115 г

ванильный сахар

яйца – 2 шт.

молоко – 100 мл.

масло 83% – 100 г

соль – 1/2 ч.л.

муки – 500 г.

цукаты – 100 г

Способ приготовления:

1. Для опары в миску положить сахар, муку, дать теплую воду, дрожжи.

2. Оставить под пленкой на 15-20 минут.

3. Взбить (погружным блендером) творог с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавить яйца, влить теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры.

4. В тестомес положить всю муку, творожно-яичную массу, опару. Тесто должно быть мягким, слегка липнуть к рукам, но держать форму.

5. В конце добавить соль, изюм или цукаты.

6. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1.5 часа для подъема (объем должен увеличиться вдвое).

7. Разложить тесто в формы (заполняя на 1/3).

8. Дать ему еще раз подойти в формах (около 30 минут).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: