Пышная творожная паска из дрожжевого теста: делимся пошаговым рецептом
Каждая хозяйка волнуется перед праздником, чтобы паска получилась удачной. На этот случай отлично подходит рецепт из творога на дрожжах. Выпечка будет пышной, нежной внутри и прекрасно пропечется.
Идея приготовления творожной дрожжевой паски опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- сахар – 1 ст.л. (от общей)
- мука – 2 ст.л. (от общей)
- дрожжи – 20 г
- вода – 100 мл.
Оставить под пленкой на 20-30 минут.
Ингредиенты для теста:
- творог кисломолочный – 150 г
- сахар – 115 г
- ванильный сахар
- яйца – 2 шт.
- молоко – 100 мл.
- масло 83% – 100 г
- соль – 1/2 ч.л.
- муки – 500 г.
- цукаты – 100 г
Способ приготовления:
1. Для опары в миску положить сахар, муку, дать теплую воду, дрожжи.
2. Оставить под пленкой на 15-20 минут.
3. Взбить (погружным блендером) творог с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавить яйца, влить теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры.
4. В тестомес положить всю муку, творожно-яичную массу, опару. Тесто должно быть мягким, слегка липнуть к рукам, но держать форму.
5. В конце добавить соль, изюм или цукаты.
6. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1.5 часа для подъема (объем должен увеличиться вдвое).
7. Разложить тесто в формы (заполняя на 1/3).
8. Дать ему еще раз подойти в формах (около 30 минут).
