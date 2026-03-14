Пышная творожная паска: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Пышная домашнняя паска – настоящее украшение праздника. Тесто можно сделать на основе творога – оно получится очень нежным и мягким. Также добавьте изюм.

Идея приготовления воздушной творожной паски с изюмом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог – 700 г
  • яйца – 7 шт.
  • сахар – 330 г
  • подсолнечное масло – 100 г
  • растительно-сливочная смесь – 130 г
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – по вкусу
  • мука – 600 г
  • разрыхлитель – 27 г
  • сода – 1/4 ч.л.
  • изюм – 200 г
  • цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, ванильный сахар и сахар.

2. Взбивать примерно 3 минуты до побеления и пышности.

3. Добавить подсолнечное масло и растопленную растительно-сливочную смесь (она должна быть теплой или комнатной температуры, не горячей).

4. Еще раз взбить до однородности.

5. Творог добавить отдельно: если он в брикетах и мелкий – ввести сразу. Если зернистый – предварительно взбить блендером до гладкой текстуры.

6. Добавить к яичной массе и снова взбить.

7. В отдельной миске просеять муку, добавить разрыхлитель и соду. В 2-3 этапа ввести сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешать.

8. Добавить цедру апельсина и предварительно запаренный изюм.

9. Перемешать до равномерного распределения.

10. Распределить тесто по формам. В этом рецепте использовано 3 формы диаметром 13 см и 2 формы диаметром 7 см.

11. Выпекать в разогретой до 175-180 градусов в духовке. Маленькие формы выпекать примерно 30 минут. Большие – 50-60 минут. Готовность проверять шпажкой.

