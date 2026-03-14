Пышная творожная паска: как приготовить
Пышная домашнняя паска – настоящее украшение праздника. Тесто можно сделать на основе творога – оно получится очень нежным и мягким. Также добавьте изюм.
Идея приготовления воздушной творожной паски с изюмом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 700 г
- яйца – 7 шт.
- сахар – 330 г
- подсолнечное масло – 100 г
- растительно-сливочная смесь – 130 г
- соль – щепотка
- ванильный сахар – по вкусу
- мука – 600 г
- разрыхлитель – 27 г
- сода – 1/4 ч.л.
- изюм – 200 г
- цедра 1 апельсина
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль, ванильный сахар и сахар.
2. Взбивать примерно 3 минуты до побеления и пышности.
3. Добавить подсолнечное масло и растопленную растительно-сливочную смесь (она должна быть теплой или комнатной температуры, не горячей).
4. Еще раз взбить до однородности.
5. Творог добавить отдельно: если он в брикетах и мелкий – ввести сразу. Если зернистый – предварительно взбить блендером до гладкой текстуры.
6. Добавить к яичной массе и снова взбить.
7. В отдельной миске просеять муку, добавить разрыхлитель и соду. В 2-3 этапа ввести сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешать.
8. Добавить цедру апельсина и предварительно запаренный изюм.
9. Перемешать до равномерного распределения.
10. Распределить тесто по формам. В этом рецепте использовано 3 формы диаметром 13 см и 2 формы диаметром 7 см.
11. Выпекать в разогретой до 175-180 градусов в духовке. Маленькие формы выпекать примерно 30 минут. Большие – 50-60 минут. Готовность проверять шпажкой.
