Пышная домашнняя паска – настоящее украшение праздника. Тесто можно сделать на основе творога – оно получится очень нежным и мягким. Также добавьте изюм.

Идея приготовления воздушной творожной паски с изюмом опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 700 г

яйца – 7 шт.

сахар – 330 г

подсолнечное масло – 100 г

растительно-сливочная смесь – 130 г

соль – щепотка

ванильный сахар – по вкусу

мука – 600 г

разрыхлитель – 27 г

сода – 1/4 ч.л.

изюм – 200 г

цедра 1 апельсина

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль, ванильный сахар и сахар.

2. Взбивать примерно 3 минуты до побеления и пышности.

3. Добавить подсолнечное масло и растопленную растительно-сливочную смесь (она должна быть теплой или комнатной температуры, не горячей).

4. Еще раз взбить до однородности.

5. Творог добавить отдельно: если он в брикетах и мелкий – ввести сразу. Если зернистый – предварительно взбить блендером до гладкой текстуры.

6. Добавить к яичной массе и снова взбить.

7. В отдельной миске просеять муку, добавить разрыхлитель и соду. В 2-3 этапа ввести сухие ингредиенты в яичную смесь, аккуратно перемешать.

8. Добавить цедру апельсина и предварительно запаренный изюм.

9. Перемешать до равномерного распределения.

10. Распределить тесто по формам. В этом рецепте использовано 3 формы диаметром 13 см и 2 формы диаметром 7 см.

11. Выпекать в разогретой до 175-180 градусов в духовке. Маленькие формы выпекать примерно 30 минут. Большие – 50-60 минут. Готовность проверять шпажкой.

