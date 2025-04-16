Пышная творожная паска с цитрусовыми нотками: в чем секрет идеального теста
Рыхлый творожныйкулич – прекрасное дополнение к вашему Пасхальному столу. Тесто из кисломолочного творога получается очень нежным, в меру сладким. Апельсиновая цедра придаст особый аромат выпечке.
Идея приготовления рыхлого творожного кулича с цитрусовыми нотами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Для того, чтобы кисломолочный сыр был более нежным, можно его перетереть через сито.
Ингредиенты (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):
- мука – 250-270 г
- сливочное масло – 160 г
- яйца – 4 шт.
- кисломолочный творог – 350 г
- сахар – 180 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- клюква сушеная – 100 г
Способ приготовления:
1. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и щепотку соли.
2. По желанию – натертую цедру апельсина и сок.
3. Взбить миксером до рыхлой массы.
4. Добавить яйца и снова перемешать.
5. Всыпать сыр и взбить до однородности. Если хочется более однородной текстуры – сыр лучше перетереть через сито или сбить блендером.
6. Всыпать разрыхлитель и соду.
7. Частями просеять муку, осторожно перемешивая лопаткой.
8. Добавить клюкву, перемешать.
9. Форму для кулича наполнить чуть больше, чем наполовину.
10. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут до румяной корочки.
11. Готовую паску охладить, по желанию украсить глазурью, шоколадом или пудрой.
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