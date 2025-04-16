Рыхлый творожныйкулич – прекрасное дополнение к вашему Пасхальному столу. Тесто из кисломолочного творога получается очень нежным, в меру сладким. Апельсиновая цедра придаст особый аромат выпечке.

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Идея приготовления рыхлого творожного кулича с цитрусовыми нотами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Для того, чтобы кисломолочный сыр был более нежным, можно его перетереть через сито.

Ингредиенты (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):

мука – 250-270 г

сливочное масло – 160 г

яйца – 4 шт.

кисломолочный творог – 350 г

сахар – 180 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

клюква сушеная – 100 г

Способ приготовления:

1. К мягкому сливочному маслу добавить сахар и щепотку соли.

2. По желанию – натертую цедру апельсина и сок.

3. Взбить миксером до рыхлой массы.

4. Добавить яйца и снова перемешать.

5. Всыпать сыр и взбить до однородности. Если хочется более однородной текстуры – сыр лучше перетереть через сито или сбить блендером.

6. Всыпать разрыхлитель и соду.

7. Частями просеять муку, осторожно перемешивая лопаткой.

8. Добавить клюкву, перемешать.

9. Форму для кулича наполнить чуть больше, чем наполовину.

10. Поставить в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут до румяной корочки.

11. Готовую паску охладить, по желанию украсить глазурью, шоколадом или пудрой.

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