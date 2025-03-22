Пухлую и нежную запеканку можно приготовить из твердого сыра. У вас получится достаточно сытное блюдо, которое подойдет и для завтрака, и для перекуса. Секрет идеальной текстуры во взбитых белках.

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Идея приготовления рыхлой сырной запеканки на молоке опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram. Сыр нужно просто натереть.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

молоко – 100 мл. (или сливок 10%)

твердый сыр – 50 г

горчица – 1 ч.л. (по желанию, для пикантности)

соль, перец – по вкусу

масло – 1 ч.л. (для смазки формы)

зелень или любимые овощи – по желанию

Способ приготовления:

1. Отделить желтки от белков.

2. Желтки смешать с молоком и специями.

3. Добавить натертый творог и перемешать.

4. Белки взбить миксером до устойчивых пиков – именно они сделают омлет идеально пылшным.

5. Осторожно ввести белковую массу в желтую смесь, перемешать движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость.

6. Форму смазать маслом, вылить тесто.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до золотистой корочки.

8. Не открывать духовку при выпекании, иначе омлет может осесть.

9. Готовый омлет осторожно достаем, немного охладим и нарезаем.

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