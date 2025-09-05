Шарлотка – тренд каждой осени. Для такого пирога вам понадобятся сочные яблоки, сезон которых именно сейчас в разгаре. Нужно лишь сделать простое тесто, все соединить – и десерт для семейного чаепития готов за считанные минуты.

Видео дня

Идея приготовления воздушной яблочной шарлотки опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт. (в зависимости от размера)

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

мука – 120 г

сахарная пудра – по желанию

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ без конвекции).

2. Яблоки хорошо помыть, удалить серединку (по желанию можно и кожицу почистить).

3. Нарезать произвольными кусочками.

4. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до побеления и увеличения объема в три раза. Не игнорируйте этот шаг, взбивать нужно 5-6 минут на максимальной скорости миксера.

5. К взбитым яйцам добавить муку и осторожно перемешать лопаткой.

6. Здесь важно вымесить медленно, осторожно, сохраняя максимально воздушность яиц.

7. Форму, в которой будет выпекаться шарлотка, смазать сливочным маслом.

8. На низ выложить яблоки, залить половиной теста, перемешать осторожно с яблоками.

9. Выложить вторую половину, разровнять верх.

10. Поставить выпекаться в духовку на 40-45 минут.

11. Проверить готовность с помощью шпажки. Перед подачей по желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: