Пышное и нежное тесто для шарлотки: делимся самым простым рецептом сезонной выпечки
Шарлотка – тренд каждой осени. Для такого пирога вам понадобятся сочные яблоки, сезон которых именно сейчас в разгаре. Нужно лишь сделать простое тесто, все соединить – и десерт для семейного чаепития готов за считанные минуты.
Идея приготовления воздушной яблочной шарлотки опубликована на странице фудблогера katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 3-4 шт. (в зависимости от размера)
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- мука – 120 г
- сахарная пудра – по желанию
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ без конвекции).
2. Яблоки хорошо помыть, удалить серединку (по желанию можно и кожицу почистить).
3. Нарезать произвольными кусочками.
4. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до побеления и увеличения объема в три раза. Не игнорируйте этот шаг, взбивать нужно 5-6 минут на максимальной скорости миксера.
5. К взбитым яйцам добавить муку и осторожно перемешать лопаткой.
6. Здесь важно вымесить медленно, осторожно, сохраняя максимально воздушность яиц.
7. Форму, в которой будет выпекаться шарлотка, смазать сливочным маслом.
8. На низ выложить яблоки, залить половиной теста, перемешать осторожно с яблоками.
9. Выложить вторую половину, разровнять верх.
10. Поставить выпекаться в духовку на 40-45 минут.
11. Проверить готовность с помощью шпажки. Перед подачей по желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: