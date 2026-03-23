Если вы хотите приготовить пышные и золотистые оладьи – воспользуйтесь рецептом на кефире. Для идеального результата очень важно добавить соду, чтобы масса точно поднялась. Предлагаем воспользоваться простым пошаговым рецептом, который точно получится у всех.

Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 2-3 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

кефир – 300 мл.

сода – 1 ч.л.

мука – 250 г

Способ приготовления:

1. Кефир нагреть до теплого состояния.

2. Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить кефир.

3. Взбить до однородности.

4. Всыпать соду и муку, перемешать.

5. Накрыть полотенцем и оставить на 25-30 минут.

6. Хорошо разогреваем сковородку с растительным маслом. Тесто, после того, как сняли полотенце не перемешиваем. Берем ложкой с края и выкладываем на сковороду.

7. Жарить на небольшом огне. После того, как перевернули – накрыть крышкой и жарить до готовности.

8. Выложить на бумажную салфетку.

