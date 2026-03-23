Пышные домашние оладьи на кефире с содой: точно поднимутся
Если вы хотите приготовить пышные и золотистые оладьи – воспользуйтесь рецептом на кефире. Для идеального результата очень важно добавить соду, чтобы масса точно поднялась. Предлагаем воспользоваться простым пошаговым рецептом, который точно получится у всех.
Идея приготовления идеальных пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2-3 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- кефир – 300 мл.
- сода – 1 ч.л.
- мука – 250 г
Способ приготовления:
1. Кефир нагреть до теплого состояния.
2. Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить кефир.
3. Взбить до однородности.
4. Всыпать соду и муку, перемешать.
5. Накрыть полотенцем и оставить на 25-30 минут.
6. Хорошо разогреваем сковородку с растительным маслом. Тесто, после того, как сняли полотенце не перемешиваем. Берем ложкой с края и выкладываем на сковороду.
7. Жарить на небольшом огне. После того, как перевернули – накрыть крышкой и жарить до готовности.
8. Выложить на бумажную салфетку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: