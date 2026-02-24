Самые вкусные домашние вареники получатся из теста на кефире. Очень важно замешать нежную, мягкую массу и не переусердствовать с мукой. Такие изделия обязательно нужно готовить на пару – будет очень вкусно.

Идея приготовления воздушных паровых вареников из теста на кефире опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

500 мл кефира

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

15 г свежих дрожжей

0,5 ч. л соды

650-700 г муки

Ингредиенты для начинки:

500-600 г творога

1 желток

100-150 г сахара

ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворить соль, сахар и дрожжи.

2. Муку смешать с содой.

3. Постепенно добавить к кефиру.

4. Замесить мягкое тесто.

5. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут.

6. Затем тесто разделить на 4 части, присыпая немножко мукой, чтобы не липло к рукам.

7. Из каждого кусочка сформировать колбаску, которую разрезать на 8-12 частей (в зависимости от желаемого размера вареников).

8. Каждый кусочек раскатать, положить начинку и сформировать вареник.

9. Варить на пару 5-7 минут.

10. Готовые вареники переложить в миску, смазать сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: