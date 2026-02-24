Пышные домашние вареники на пару: готовятся из теста на кефире
Самые вкусные домашние вареники получатся из теста на кефире. Очень важно замешать нежную, мягкую массу и не переусердствовать с мукой. Такие изделия обязательно нужно готовить на пару – будет очень вкусно.
Идея приготовления воздушных паровых вареников из теста на кефире опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 мл кефира
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 15 г свежих дрожжей
- 0,5 ч. л соды
- 650-700 г муки
Ингредиенты для начинки:
- 500-600 г творога
- 1 желток
- 100-150 г сахара
- ванильный сахар – 1 пакетик
Способ приготовления:
1. В теплом кефире растворить соль, сахар и дрожжи.
2. Муку смешать с содой.
3. Постепенно добавить к кефиру.
4. Замесить мягкое тесто.
5. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
6. Затем тесто разделить на 4 части, присыпая немножко мукой, чтобы не липло к рукам.
7. Из каждого кусочка сформировать колбаску, которую разрезать на 8-12 частей (в зависимости от желаемого размера вареников).
8. Каждый кусочек раскатать, положить начинку и сформировать вареник.
9. Варить на пару 5-7 минут.
10. Готовые вареники переложить в миску, смазать сливочным маслом.
