Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Самые вкусные домашние вареники получатся из теста на кефире. Очень важно замешать нежную, мягкую массу и не переусердствовать с мукой. Такие изделия обязательно нужно готовить на пару – будет очень вкусно.

Идея приготовления воздушных паровых вареников из теста на кефире опубликована на странице фудблогера tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 мл кефира
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 15 г свежих дрожжей
  • 0,5 ч. л соды
  • 650-700 г муки

Ингредиенты для начинки:

  • 500-600 г творога
  • 1 желток
  • 100-150 г сахара
  • ванильный сахар – 1 пакетик

Способ приготовления:

1. В теплом кефире растворить соль, сахар и дрожжи.

2. Муку смешать с содой.

3. Постепенно добавить к кефиру.

4. Замесить мягкое тесто.

5. Накройте крышкой и оставьте на 20 минут.

6. Затем тесто разделить на 4 части, присыпая немножко мукой, чтобы не липло к рукам.

7. Из каждого кусочка сформировать колбаску, которую разрезать на 8-12 частей (в зависимости от желаемого размера вареников).

8. Каждый кусочек раскатать, положить начинку и сформировать вареник.

9. Варить на пару 5-7 минут.

10. Готовые вареники переложить в миску, смазать сливочным маслом.

