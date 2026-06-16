Сезон клубники – лучшее время для приготовления домашних вареников с сочной ягодной начинкой. Это блюдо ассоциируется с летом, семейными обедами и простыми домашними рецептами, которые никогда не теряют популярности. Нежное тесто и ароматная клубника создают идеальное сочетание вкусов. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сам процесс не требует особых кулинарных навыков. Подавать вареники можно со сливочным маслом или небольшим количеством сахара.

Идея приготовления пышных домашних вареников с клубникой опубликована на странице фудблогерши anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

клубника – 150 г

сахар – 2-3 ст.л.

соль – щепотка

мука – 380 г

оливковое масло – 1 ст.л.

кипяток – 180 мл

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Клубнику тщательно вымойте, удалите плодоножки и нарежьте небольшими кусочками.

2. Для теста смешайте муку с щепоткой соли. Добавьте оливковое масло и влейте кипяток.

3. Замесите мягкое однородное тесто. Заверните его в пакет или пищевую пленку и оставьте отдыхать примерно на 30 минут.

4. После отдыха раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте круглые заготовки с помощью стакана или формочки.

5. На каждый кружочек выложите немного нарезанной клубники, посыпьте небольшим количеством сахара и тщательно заклейте края.

6. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте щепотку соли и выложите вареники.

7. После повторного закипания варите их примерно 5 минут на умеренном огне. Готовые вареники достаньте шумовкой и переложите на тарелку.

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