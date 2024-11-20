Пышные и легкие оладьи: рассказываем, на чем приготовить самое удачное тесто

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Пышные и легкие оладьи: рассказываем, на чем приготовить самое удачное тесто

Домашние оладьи – одно из самых простых и вкусных блюд из муки. Для того, чтобы они были пышными, готовьте их на теплом кефире. 

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Домашние оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных оладий, которые готовятся на кефире. 

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • 180 г творога
  • 2 яйца
  • 50 г сахара
  • ванильный сахар
  • 90 мл кефира
  • 150 г муки
  • 5 г соды

Способ приготовления: 

1. К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, муку, кефир, соду и перебейте.

Готовое тесто

2. Разогрейте масло на сковороде, выложите ложкой тесто, жарьте оладьи с двух сторон.

Сколько жарить оладьи

Подавайте горячими, с вареньем! 

Готовые оладьи

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