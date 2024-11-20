Домашние оладьи – одно из самых простых и вкусных блюд из муки. Для того, чтобы они были пышными, готовьте их на теплом кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

180 г творога

2 яйца

50 г сахара

ванильный сахар

90 мл кефира

150 г муки

5 г соды

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, муку, кефир, соду и перебейте.

2. Разогрейте масло на сковороде, выложите ложкой тесто, жарьте оладьи с двух сторон.

Подавайте горячими, с вареньем!

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