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Пышные и легкие оладьи: рассказываем, на чем приготовить самое удачное тесто
Домашние оладьи – одно из самых простых и вкусных блюд из муки. Для того, чтобы они были пышными, готовьте их на теплом кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- 180 г творога
- 2 яйца
- 50 г сахара
- ванильный сахар
- 90 мл кефира
- 150 г муки
- 5 г соды
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, муку, кефир, соду и перебейте.
2. Разогрейте масло на сковороде, выложите ложкой тесто, жарьте оладьи с двух сторон.
Подавайте горячими, с вареньем!
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