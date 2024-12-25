Домашние вареники лучше всего готовить на пару, так они точно получатся пышными и мягкими. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников с картофелем, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Мука – 500 мл

Кефир – 350 мл

Сода – 1 ч.л

Соль – по вкусу

Картофель

Тушеная капуста

Способ приготовления:

1. Тесто: в глубокую миску всыпьте муки, щепотку соли, соды и влейте кефир. Замесите тесто, которое не прилипает к рукам. Сформируйте из него шар.

2. Начинка для вареников: отварите картошку. Пожарить капусту. Поджарить лук и сало.

3. Сформируйте вареники.

4. Воду доведите до кипения. Сверху кладем большое металлическое сито таким способом, чтобы оно не касалось воды. Смазываем сито маслом, выкладываем на него вареники и накрываем крышкой, чтобы оно не касалось воды. Готовим вареники на пару в течение 5-6 минут зависит от размера вареника.

Подавайте горячими, со сметаной!

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