Пышные и мягкие вареники на пару за 5 минут: рецепт блюда для Рождества

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Пышные и мягкие вареники на пару за 5 минут: рецепт блюда для Рождества

Домашние вареники лучше всего готовить на пару, так они точно получатся пышными и мягкими. Для начинки можно использовать любые продукты.

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Вкусные домашние вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников с картофелем, которые готовятся очень просто. 

Рецепт вареников

Ингредиенты:

  • Мука – 500 мл
  • Кефир – 350 мл
  • Сода – 1 ч.л
  • Соль – по вкусу
  • Картофель
  • Тушеная капуста

Способ приготовления: 

1. Тесто: в глубокую миску всыпьте муки, щепотку соли, соды и влейте кефир. Замесите тесто, которое не прилипает к рукам. Сформируйте из него шар.

Тесто для вареников

2. Начинка для вареников: отварите картошку. Пожарить капусту. Поджарить лук и сало.

С чем приготовить вареники

3. Сформируйте вареники.

Приготовление вареников

4. Воду доведите до кипения. Сверху кладем большое металлическое сито таким способом, чтобы оно не касалось воды. Смазываем сито маслом, выкладываем на него вареники и накрываем крышкой, чтобы оно не касалось воды. Готовим вареники на пару в течение 5-6 минут зависит от размера вареника.

Как правильно готовить вареники на пару

Подавайте горячими, со сметаной!

Готовые вареники

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