Пышные и мягкие вареники на пару за 5 минут: рецепт блюда для Рождества
Домашние вареники лучше всего готовить на пару, так они точно получатся пышными и мягкими. Для начинки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных паровых вареников с картофелем, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- Мука – 500 мл
- Кефир – 350 мл
- Сода – 1 ч.л
- Соль – по вкусу
- Картофель
- Тушеная капуста
Способ приготовления:
1. Тесто: в глубокую миску всыпьте муки, щепотку соли, соды и влейте кефир. Замесите тесто, которое не прилипает к рукам. Сформируйте из него шар.
2. Начинка для вареников: отварите картошку. Пожарить капусту. Поджарить лук и сало.
3. Сформируйте вареники.
4. Воду доведите до кипения. Сверху кладем большое металлическое сито таким способом, чтобы оно не касалось воды. Смазываем сито маслом, выкладываем на него вареники и накрываем крышкой, чтобы оно не касалось воды. Готовим вареники на пару в течение 5-6 минут зависит от размера вареника.
Подавайте горячими, со сметаной!
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