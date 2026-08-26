Пышные кексы с ягодами: как приготовить вкусную выпечку к чаю

Пушистые домашние кексы с ягодами можно приготовить без сложных ингредиентов и длительного замешивания теста. Они получаются мягкими внутри, с легкой румяной корочкой и сочными кусочками ягод. Для рецепта подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Такая выпечка станет отличным дополнением к чашке чая или кофе.

Идея приготовления домашних ягодных кексов опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 120 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

молоко – 120 мл.

мука – 250 г

разрыхлитель – 10 г

ягоды – 250 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте все необходимые продукты. Сливочное масло заранее растопите и немного остудите, чтобы оно не было горячим во время замешивания теста. Если используете замороженные ягоды, их можно не размораживать полностью, чтобы они не пустили слишком много сока.

2. В глубокой миске смешайте яйца, обычный и ванильный сахар. Перемешайте венчиком до однородности. Долго взбивать массу не нужно, достаточно, чтобы сахар частично растворился, а смесь стала однородной.

3. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Еще раз перемешайте, после чего постепенно всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто без комочков.

4. Когда тесто станет однородным, добавьте ягоды. Аккуратно перемешайте их лопаткой, чтобы не раздавить. Для таких кексов можно использовать смородину, чернику, малину, вишню без косточек или смесь разных ягод.

5. Готовое тесто разложите по формочкам для кексов. Заполняйте их примерно на две трети высоты, так как во время выпекания тесто хорошо поднимется.

6. Поставьте кексы в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 20-25 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: если после прокалывания она выходит без сырого теста, выпечку можно доставать.

7. Дайте готовым кексам немного остыть в формочках, после чего переложите на тарелку. По желанию перед подачей их можно присыпать сахарной пудрой.

8. Этот простой рецепт ягодных кексов хорошо подходит для домашней выпечки, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается за несколько минут, а главную роль во вкусе играют сливочное масло, ваниль и сочные ягоды.

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