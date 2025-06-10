Пышные клубничные маффины к чаю: делимся простым рецептом теста
С сочной клубникой можно сделать очень вкусные маффины. Приготовьте нежное тесто на молоке – оно получится очень воздушным. Маффины можно даже брать с собой на перекус.
Идея приготовления воздушных клубничных маффинов опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram. Рецепт максимально простой.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- молоко – 245 мл.
- растопленное сливочное масло 82% – 55 г
- мука – 250 г
- сахар - 120 г
- соль – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- клубника (нарезанная) – 150 г
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать яйцо, молоко и масло.
3. Добавить сахар.
4. Всыпать муку, соль и разрыхлитель, перемешать до однородности.
5. Добавить клубнику (по желанию 1 ст.л. кукурузного крахмала, чтобы ягоды не пускали сок).
6. Выложить тесто в формочки с бумажными капсулами.
7. Выпекать 5 минут при температуре 220 градусов, затем уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 20 минут.
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