С сочной клубникой можно сделать очень вкусные маффины. Приготовьте нежное тесто на молоке – оно получится очень воздушным. Маффины можно даже брать с собой на перекус.

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Идея приготовления воздушных клубничных маффинов опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram. Рецепт максимально простой.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

молоко – 245 мл.

растопленное сливочное масло 82% – 55 г

мука – 250 г

сахар - 120 г

соль – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

клубника (нарезанная) – 150 г

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 220 градусов.

2. Смешать яйцо, молоко и масло.

3. Добавить сахар.

4. Всыпать муку, соль и разрыхлитель, перемешать до однородности.

5. Добавить клубнику (по желанию 1 ст.л. кукурузного крахмала, чтобы ягоды не пускали сок).

6. Выложить тесто в формочки с бумажными капсулами.

7. Выпекать 5 минут при температуре 220 градусов, затем уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 20 минут.

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