Домашние маффины с голубикой – это один из самых простых десертов, который легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Выпечка получается нежной, мягкой и ароматной, а сочные ягоды добавляют приятной свежести. Такие маффины прекрасно подходят к чаю, кофе или для быстрого домашнего перекуса. Готовятся они из доступных ингредиентов и всегда получаются удачными.

Идея приготовления воздушных маффинов с голубикой опубликована на странице фудблогера viktoria cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сахар – 150 г

сливочное масло – 120 г

теплое молоко – 120 мл.

яйца – 2 шт.

мука – 240 г

разрыхлитель – 10 г

какао – 1 ст.л.

голубика – по вкусу

Способ приготовления:

1. Достаньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким. Переложите его в глубокую миску, добавьте сахар и взбейте миксером до светлой пышной массы.

2. Добавьте яйца и влейте теплое молоко. Еще раз хорошо перемешайте до однородной консистенции.

3. Отдельно просейте муку, добавьте разрыхлитель и какао. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к жидкой массе и перемешайте тесто. Оно должно получиться густым и гладким без комочков.

4. Добавьте голубику и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы ягоды равномерно распределились в тесте и не повредились.

5. Разложите тесто в формочки для маффинов, заполняя их примерно на две трети объема.

6. Поставьте маффины в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 25-30 минут до румяной корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

7. После выпекания дайте десерту немного остыть. Пухлые маффины с голубикой прекрасно сочетаются с чаем или кофе и легко могут стать любимой домашней выпечкой для всей семьи.

