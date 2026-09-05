Пышные оладьи на кефире: добавьте внутрь соленую начинку

Оладьи на кефире – одно из самых популярных блюд для быстрого и питательного завтрака или сытного перекуса. Благодаря кисломолочной основе и соде оладьи получаются высокими и мягкими, долго сохраняя нежную структуру. Такой рецепт не требует длительного замешивания или сложных кулинарных процессов, поэтому отлично подойдет для повседневного семейного меню.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 400 мл.

куриное яйцо – 1 шт.

пшеничная мука – 6-7 ст. л.

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч.л.

копченая колбаса – 100 г

помидоры – 100 г (1 шт.)

твердый сыр – 100 г

подсолнечное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В глубокую миску налейте кефир комнатной температуры, добавьте куриное яйцо, соль и соду. Тщательно взбейте смесь венчиком до однородной консистенции.

2. Постепенно всыпьте пшеничную муку, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны.

3. Копченую колбасу и свежий помидор нарежьте мелкими кубиками. Твердый сыр натрите на крупной тёрке. Переложите все подготовленные ингредиенты в миску с тестом и тщательно перемешайте массу ложкой, чтобы начинка равномерно распределилась.

4. Хорошо разогрейте сковороду с добавлением подсолнечного масла. С помощью столовой ложки выкладывайте тесто, формируя аккуратные порционные оладьи.

5. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до образования ровной золотистой корочки. Готовое блюдо подавайте горячим вместе со свежей сметаной.

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