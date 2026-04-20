Пышные пампушки с чесноком – это простая домашняя выпечка, которая идеально дополняет горячие блюда. Их легко приготовить даже без особого кулинарного опыта. Тесто получается мягким и воздушным, а аромат чесночного соуса делает блюдо особенно аппетитным. Такой рецепт пригодится как для ежедневного меню, так и для семейного обеда. Главное – придерживаться простых шагов и правильных пропорций.

Идея приготовления домашних пампушек к борщу опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты (для теста):

молоко теплое – 250 мл.

дрожжи сухие – 1 ч.л. с горкой

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло растительное – 2 ст.л.

мука – 350-380 г

Ингредиенты (для соуса):

сливочное масло – 40 г

чеснок – 4 зубчика

укроп – небольшой пучок

соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокую миску влейте теплое молоко, добавьте сухие дрожжи и сахар, перемешайте до растворения.

2. Далее всыпьте соль, влейте масло и снова перемешайте.

3. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто.

4. Оно должно быть нежным и держать форму, но не быть тугим.

5. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа, пока оно увеличится в объеме.

6. После этого сформируйте небольшие шарики и выложите их в форму для выпекания.

7. Оставьте еще на 30 минут для подъема.

8. Выпекайте пончики в разогретой до 180 градусов духовке около 20-30 минут до золотистой корочки. Тем временем приготовьте соус: растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и соль, перемешайте.

9. Горячие пончики сразу после выпекания полейте ароматным чесночным соусом и подавайте к столу. Они прекрасно подходят как дополнение к борщу или как самостоятельная закуска.

