Панкейки давно стали одним из самых любимых вариантов завтрака для всей семьи. Они получаются мягкими, нежными и прекрасно сочетаются с медом, ягодами, вареньем или шоколадной пастой. Для их приготовления нужны простые ингредиенты, которые обычно есть дома. Главное – правильно смешать тесто и жарить панкейки на хорошо разогретой сухой сковороде. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное к утреннему кофе или чаю.

Идея приготовления пышных панкейков на молоке опубликована на странице фудблогера inna kalancha в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

яйца – 2 шт.

сахар – 90 г (количество можно уменьшить по вкусу)

растительное масло – 50 мл.

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините яйца и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.

2. Влейте молоко и растительное масло, после чего еще раз хорошо перемешайте смесь.

3. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой массе, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки.

4. Готовое тесто должно быть гладким, однородным и достаточно густым. Именно такая консистенция поможет получить высокие и воздушные панкейки.

5. Разогрейте сухую сковородку на среднем огне. Выкладывайте небольшие порции теста, формируя круглые панкейки.

6. Когда на поверхности появятся пузырьки, а края начнут слегка подсыхать, переверните панкейки на другую сторону и готовьте еще примерно минуту до золотистого цвета.

7. Подавайте готовые панкейки теплыми. Они прекрасно сочетаются с медом, свежими ягодами, фруктами, кленовым сиропом или любимым джемом. Благодаря простому рецепту и удачным пропорциям панкейки получаются пышными, нежными и ароматными каждый раз.

