Пышные панкейки на молоке: делимся идеальным рецептом
Панкейки давно стали одним из самых любимых вариантов завтрака для всей семьи. Они получаются мягкими, нежными и прекрасно сочетаются с медом, ягодами, вареньем или шоколадной пастой. Для их приготовления нужны простые ингредиенты, которые обычно есть дома. Главное – правильно смешать тесто и жарить панкейки на хорошо разогретой сухой сковороде. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное к утреннему кофе или чаю.
Идея приготовления пышных панкейков на молоке опубликована на странице фудблогера inna kalancha в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 90 г (количество можно уменьшить по вкусу)
- растительное масло – 50 мл.
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините яйца и сахар. Перемешайте венчиком до однородности.
2. Влейте молоко и растительное масло, после чего еще раз хорошо перемешайте смесь.
3. Отдельно просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к жидкой массе, постоянно перемешивая, чтобы не образовывались комочки.
4. Готовое тесто должно быть гладким, однородным и достаточно густым. Именно такая консистенция поможет получить высокие и воздушные панкейки.
5. Разогрейте сухую сковородку на среднем огне. Выкладывайте небольшие порции теста, формируя круглые панкейки.
6. Когда на поверхности появятся пузырьки, а края начнут слегка подсыхать, переверните панкейки на другую сторону и готовьте еще примерно минуту до золотистого цвета.
7. Подавайте готовые панкейки теплыми. Они прекрасно сочетаются с медом, свежими ягодами, фруктами, кленовым сиропом или любимым джемом. Благодаря простому рецепту и удачным пропорциям панкейки получаются пышными, нежными и ароматными каждый раз.
