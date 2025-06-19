Пышные паровые вареники из теста на кефире: внутрь добавьте сочные вишни
Вареники с вишнями – традиционный украинский десерт, который лучше всего готовить именно в летний период, пока длится сезон сочных ягод. Сделайте тесто на кефире, которое получится очень воздушным и эластичным. Отварите вареники именно на пару – такая технология поможет достичь идеального вкуса и текстуры.
Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Вместо вишен можно использовать клубнику.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 250 г
- щепотка соли
- сода – 1 ч.л.
- мука – 300 г(+30г на присыпку в процессе приготовления)
Ингредиенты для начинки:
- вишни – 100 г
- клубника – 100 г
- сахар (по вкусу) + крахмал (1 ст.л.)
- сливочное масло для смазки
Способ приготовления:
1. К едва теплому кефиру добавить соль, сод.
2. Смешать с мукой и просеять к кефиру.
3. Замешать мягкое тесто (вымешивать 2-3 минуты).
4. Оставить под пленкой на 15 минут.
5. Ягоды промыть от грязи, достать кость из вишен, оторвать кончики.
6. Клубнику нарезать на маленькие кусочки.
7. Отдельно смешать сахар и крахмал.
8. Тесто примнуть и раскатать в пласт средней толщины (очень тонко раскатывать не нужно).
9. Выдавить кружочки среднего диаметра и выложить начинку.
10. Сверху посыпать сахаром с крахмалом и хорошо защепить края. Выкладывать внутрь нужно максимум 2-3 вишни.
11. выложить вареники на дощечку, присыпанную мукой.
12. Налить в кастрюлю 1/3 воды, на кастрюлю сверху положить марлю и обвязать веревкой, чтобы марля была хорошо натянута.
13. Довести воду до кипения и сбрызнуть водой марлю.
14. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 6 минут.
15. Готовые вареники смазать сливочным маслом и посыпать сахаром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: