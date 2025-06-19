Вареники с вишнями – традиционный украинский десерт, который лучше всего готовить именно в летний период, пока длится сезон сочных ягод. Сделайте тесто на кефире, которое получится очень воздушным и эластичным. Отварите вареники именно на пару – такая технология поможет достичь идеального вкуса и текстуры.

Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Вместо вишен можно использовать клубнику.

Ингредиенты для теста:

кефир – 250 г

щепотка соли

сода – 1 ч.л.

мука – 300 г(+30г на присыпку в процессе приготовления)

Ингредиенты для начинки:

вишни – 100 г

клубника – 100 г

сахар (по вкусу) + крахмал (1 ст.л.)

сливочное масло для смазки

Способ приготовления:

1. К едва теплому кефиру добавить соль, сод.

2. Смешать с мукой и просеять к кефиру.

3. Замешать мягкое тесто (вымешивать 2-3 минуты).

4. Оставить под пленкой на 15 минут.

5. Ягоды промыть от грязи, достать кость из вишен, оторвать кончики.

6. Клубнику нарезать на маленькие кусочки.

7. Отдельно смешать сахар и крахмал.

8. Тесто примнуть и раскатать в пласт средней толщины (очень тонко раскатывать не нужно).

9. Выдавить кружочки среднего диаметра и выложить начинку.

10. Сверху посыпать сахаром с крахмалом и хорошо защепить края. Выкладывать внутрь нужно максимум 2-3 вишни.

11. выложить вареники на дощечку, присыпанную мукой.

12. Налить в кастрюлю 1/3 воды, на кастрюлю сверху положить марлю и обвязать веревкой, чтобы марля была хорошо натянута.

13. Довести воду до кипения и сбрызнуть водой марлю.

14. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 6 минут.

15. Готовые вареники смазать сливочным маслом и посыпать сахаром.

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