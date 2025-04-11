Краффины – трендовая пасхальная выпечка. Изделия имеют интересную и очень эстетическую форму, а глазурь готовить не придется, потому что в конце нужно все просто посыпать пудрой. Воспользовавшись следующим рецептом, вы можете добиться идеального результата.

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Идея приготовления пышных пасхальных краффинов из теста на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Удивите своих родных в праздник.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 100 мл.

сахар – 1 ст.л.

сухие дрожжи – 4 г

мука – 1 ст.л.

Ингредиенты для теста:

яйцо 1 шт. + желток 1 шт.

сахар – 50 г.

ванильный сахар – 1/2 пачки

мука – 230-240 г

сливочное масло мягкое – 40 г

соль – щепотка

курага, шоколад, изюм, цукаты

сливочное масло – 25 г

Способ приготовления:

1. В миске смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и муку.

2. Оставить под пленкой на 20 минут в теплом месте.

3. В чашу миксера разбить целое яйцо и добавить туда 1 желток.

4. Добавить сахар и взбить все с помощью миксера в пышную пену, добавить ванильный сахар и взбивать примерно 7 минут.

5. Когда опара уже настоялась, хорошо ее перемешать, добавить к взбитым яйцам с сахаром.

6. Туда же всыпать часть муки и, постоянно вымешивая миксером или руками, засыпать всю муку.

7. Добавить мягкое сливочное масло в 2 этапа.

8. В конце замеса добавить щепотку соли. В общем с начала добавления муки вымешиваем миксером тесто на низких оборотах примерно 10-12 минут.

9. Готовое тесто оставить на полтора часа в миске под пленкой. После этого уже можно начинать формировать крафины.

10. Тесто разделить на две части, раскатать его, смазать сверху сливочным маслом и добавить шоколад с курагой.

11. Свернуть в рулет, разрезать его на 2 части, сформировать краффин.

12. Переложить в форму для кулича, оставить подходить еще на час в теплом месте под пленкой и затем поставить выпекаться примерно на 25 минут при температуре 175 градусов.

13. Проверить готовность крафины деревянной палочкой. Готовые изделия оставить остыть и снять форму.

14. Украсить сверху сахарной пудрой.

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