Пышные пасхальные краффины из теста на молоке: делимся самым удачным рецептом трендовой праздничной выпечки
Краффины – трендовая пасхальная выпечка. Изделия имеют интересную и очень эстетическую форму, а глазурь готовить не придется, потому что в конце нужно все просто посыпать пудрой. Воспользовавшись следующим рецептом, вы можете добиться идеального результата.
Идея приготовления пышных пасхальных краффинов из теста на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником lady.stegantseva в Instagram. Удивите своих родных в праздник.
Ингредиенты для опары:
- теплое молоко – 100 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- сухие дрожжи – 4 г
- мука – 1 ст.л.
Ингредиенты для теста:
- яйцо 1 шт. + желток 1 шт.
- сахар – 50 г.
- ванильный сахар – 1/2 пачки
- мука – 230-240 г
- сливочное масло мягкое – 40 г
- соль – щепотка
- курага, шоколад, изюм, цукаты
- сливочное масло – 25 г
Способ приготовления:
1. В миске смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и муку.
2. Оставить под пленкой на 20 минут в теплом месте.
3. В чашу миксера разбить целое яйцо и добавить туда 1 желток.
4. Добавить сахар и взбить все с помощью миксера в пышную пену, добавить ванильный сахар и взбивать примерно 7 минут.
5. Когда опара уже настоялась, хорошо ее перемешать, добавить к взбитым яйцам с сахаром.
6. Туда же всыпать часть муки и, постоянно вымешивая миксером или руками, засыпать всю муку.
7. Добавить мягкое сливочное масло в 2 этапа.
8. В конце замеса добавить щепотку соли. В общем с начала добавления муки вымешиваем миксером тесто на низких оборотах примерно 10-12 минут.
9. Готовое тесто оставить на полтора часа в миске под пленкой. После этого уже можно начинать формировать крафины.
10. Тесто разделить на две части, раскатать его, смазать сверху сливочным маслом и добавить шоколад с курагой.
11. Свернуть в рулет, разрезать его на 2 части, сформировать краффин.
12. Переложить в форму для кулича, оставить подходить еще на час в теплом месте под пленкой и затем поставить выпекаться примерно на 25 минут при температуре 175 градусов.
13. Проверить готовность крафины деревянной палочкой. Готовые изделия оставить остыть и снять форму.
14. Украсить сверху сахарной пудрой.
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