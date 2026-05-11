Домашние ватрушки с творогом и клубничным джемом – это выпечка, которая всегда уместна к чаю или кофе. Нежное дрожжевое тесто, сладкая творожная начинка и ароматный клубничный джем делают десерт особенно вкусным. Такие ватрушки получаются мягкими, воздушными и долго остаются свежими. Приготовить их можно без сложных ингредиентов и лишних хлопот.

Идея приготовления воздушных домашних ватрушек с творогом опубликована на странице фудблогера katherine.khoma в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 40 г

молоко – 125 мл.

яйцо – 1 шт.

прессованные дрожжи – 15 г

соль – щепотка

Ингредиенты для клубничного джема:

клубника – 300 г

сахар – 80-90 г

лимонный сок – 2 ч.л.

Ингредиенты для творожной начинки:

творог – 180 г

желток – 1 шт.

сахар – 20 г

кукурузный крахмал – 10 г

Ингредиенты для штрейзеля:

мука – 30 г

сахар – 12-14 г

холодное сливочное масло - 20 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста сначала растворите дрожжи в молоке комнатной температуры.

2. В большую миску просейте муку, добавьте яйцо, сахар, соль и молоко с дрожжами.

3. Начните замешивать тесто, а когда ингредиенты объединятся – введите мягкое сливочное масло. Хорошо вымесите массу до эластичности. Тесто должно оставаться мягким и немного липким.

4. Переложите его в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5 часа.

5. Для клубничного джема выложите ягоды в сотейник, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. Когда клубника пустит сок, перемешайте массу, доведите до кипения и влейте лимонный сок.

6. Варите джем примерно 20 минут до легкого загустения, периодически помешивая. По желанию перебейте массу блендером или оставьте кусочки ягод.

7. Для творожной начинки смешайте творог, желток, сахар и кукурузный крахмал до однородности.

8. Отдельно приготовьте штрейзель. Для этого перетрите холодное сливочное масло с мукой и сахаром до образования мелкой крошки.

9. Готовое тесто разделите на шесть одинаковых частей и сформируйте круглые булочки. Выложите их на противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30-40 минут.

10. После этого сделайте в центре каждой булочки углубление стаканом или руками. Смажьте поверхность яйцом или желтком с молоком.

11. В середину выложите творожную начинку, сверху добавьте клубничный джем и присыпьте штрейзелем.

12. Выпекайте ватрушки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут до румяной корочки.

