Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут
Домашние пирожки – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, а начинка для пирожков может быть любой – жареные грибы, картофель, фасоль, капуста, гречка вареная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с тушеной капустой.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко 250 мл
- сухие дрожжи 1 ч.л
- сахар 1 ст.л
- соль 1 ч.л
- майонез 2 ст. л.
- мука 370-400 г
- растительное масло 1 ст.л
Начинка:
- капуста 600 г
- лук 1 шт
- морковь 1 шт
- кетчуп 1,5 ст.л
- вода 50 мл
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Для теста: в миску влить теплое молоко, всыпать дрожжи и сахар, перемешать. Добавить соль, майонез, перемешать и просеять муку. Замесить мягкое тесто. Миску смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть пленкой и полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа или до увеличения в 2-3 раза.
2. Начинка: на растительном масле обжарьте лук, добавьте натертую морковь и готовьте 2-3 минуты. Всыпьте подсоленную капусту, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне – 15 минут, периодически помешивая. Добавьте соус и специи, готовьте до готовности капусты (минут 5). Остудите начинку.
3. Тесто разделите на 14-16 частей, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошо защипывая края с помощью муки.
4. Жарьте на достаточном количестве масла с обеих сторон на небольшом огне.
