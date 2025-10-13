Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

Домашние пирожки – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто, а начинка для пирожков может быть любой – жареные грибы, картофель, фасоль, капуста, гречка вареная. 

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с тушеной капустой.

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

Ингредиенты для теста:

  • теплое молоко 250 мл
  • сухие дрожжи 1 ч.л
  • сахар 1 ст.л
  • соль 1 ч.л
  • майонез 2 ст. л.
  • мука 370-400 г
  • растительное масло 1 ст.л

Начинка:

  • капуста 600 г
  • лук 1 шт
  • морковь 1 шт
  • кетчуп 1,5 ст.л
  • вода 50 мл
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Для теста: в миску влить теплое молоко, всыпать дрожжи и сахар, перемешать. Добавить соль, майонез, перемешать и просеять муку. Замесить мягкое тесто. Миску смазать растительным маслом, переложить тесто, накрыть пленкой и полотенцем и поставить в теплое место на 1,5 часа или до увеличения в 2-3 раза.

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

2. Начинка: на растительном масле обжарьте лук, добавьте натертую морковь и готовьте 2-3 минуты. Всыпьте подсоленную капусту, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне – 15 минут, периодически помешивая. Добавьте соус и специи, готовьте до готовности капусты (минут 5). Остудите начинку.

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

3. Тесто разделите на 14-16 частей, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пирожки, хорошо защипывая края с помощью муки.

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

4. Жарьте на достаточном количестве масла с обеих сторон на небольшом огне.

Пышные жареные пирожки с капустой для перекуса: готовятся 10 минут

