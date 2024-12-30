Для уютных семейных чаепитий холодными зимними вечерами можно приготовить рыхлый кекс. Его апельсиновый аромат и нежное рыхлое тесто точно поразит всех ваших родных. Начинка, в виде клюквы, придаст приятную кислинку.

Видео дня

Идея приготовления рыхлого апельсинового кекса с клюквой опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Для выпечки лучше всего использовать силиконовую форму.

Ингредиенты:

сливочное масло – 180 г

сахар – 200 г

яйца – 3 шт.

молоко – 180 г

апельсиновый сок – 70 г

мука – 370-400 г

разрыхлитель – 15 г

цедра одного апельсина

клюква – 100 г (по желанию с вечера замочить в крепком алкоголе - коньяк, виски, ром

Ингредиенты для крема:

маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 70 г

апельсиновый сок – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до рыхлого состояния.

2. Постоянно взбивая, по одному ввести яйца.

3. Влить молоко и сок, взбить.

4. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать.

5. Добавить цедру и клюкву, еще раз перемешать.

6. Выложить тесто в смазанную маслом и притрушенную мукой форму.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-55 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.

9. На остывший кекс нанести крем, для него смешать все ингредиенты. Украсить по желанию.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: