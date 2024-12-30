Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

Для уютных семейных чаепитий холодными зимними вечерами можно приготовить рыхлый кекс. Его апельсиновый аромат и нежное рыхлое тесто точно поразит всех ваших родных. Начинка, в виде клюквы, придаст приятную кислинку.

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Идея приготовления рыхлого апельсинового кекса с клюквой опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Для выпечки лучше всего использовать силиконовую форму.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 180 г
  • сахар – 200 г
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 180 г
  • апельсиновый сок – 70 г
  • мука – 370-400 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • цедра одного апельсина
  • клюква – 100 г (по желанию с вечера замочить в крепком алкоголе - коньяк, виски, ром

Ингредиенты для крема:

  • маскарпоне – 250 г
  • сахарная пудра – 70 г
  • апельсиновый сок – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до рыхлого состояния.

2. Постоянно взбивая, по одному ввести яйца.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

3. Влить молоко и сок, взбить.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

4. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

5. Добавить цедру и клюкву, еще раз перемешать.

6. Выложить тесто в смазанную маслом и притрушенную мукой форму.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-55 минут.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

8. Готовность проверить зубочисткой.

9. На остывший кекс нанести крем, для него смешать все ингредиенты. Украсить по желанию.

Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров

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