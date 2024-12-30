Пышный апельсиновый кекс с клюквой: как приготовить десерт для уютных зимних вечеров
Для уютных семейных чаепитий холодными зимними вечерами можно приготовить рыхлый кекс. Его апельсиновый аромат и нежное рыхлое тесто точно поразит всех ваших родных. Начинка, в виде клюквы, придаст приятную кислинку.
Идея приготовления рыхлого апельсинового кекса с клюквой опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Для выпечки лучше всего использовать силиконовую форму.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 180 г
- сахар – 200 г
- яйца – 3 шт.
- молоко – 180 г
- апельсиновый сок – 70 г
- мука – 370-400 г
- разрыхлитель – 15 г
- цедра одного апельсина
- клюква – 100 г (по желанию с вечера замочить в крепком алкоголе - коньяк, виски, ром
Ингредиенты для крема:
- маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 70 г
- апельсиновый сок – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до рыхлого состояния.
2. Постоянно взбивая, по одному ввести яйца.
3. Влить молоко и сок, взбить.
4. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать.
5. Добавить цедру и клюкву, еще раз перемешать.
6. Выложить тесто в смазанную маслом и притрушенную мукой форму.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 50-55 минут.
8. Готовность проверить зубочисткой.
9. На остывший кекс нанести крем, для него смешать все ингредиенты. Украсить по желанию.
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