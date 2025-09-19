В прохладные осенние дни особенно хочется чего-то теплого и домашнего. Идеальным выбором станет кекс с морковью и орехами, который сочетает в себе нежную текстуру, пряный аромат и легкую сладость. Такая выпечка получается воздушной и сочной благодаря овощам, а орехи и шоколад добавляют особого вкуса. Это именно тот случай, когда простые продукты превращаются в настоящее кулинарное наслаждение.

Видео дня

Идея приготовления ароматного осеннего кекса с морковью и орехами опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

2 яйца

150-200 г сахара

200-250 г натертой моркови

100-180 мл растительного масла

170-250 г муки

1 ч.л. корицы

0,5 ч.л. мускатного ореха (по желанию)

1 ч.л. разрыхлителя

150 г измельченных грецких орехов

150-200 г шоколада, нарезанного кубиками

цедра одного апельсина

Способ приготовления:

1. Сначала взбейте яйца с сахаром до легкой пены.

2. Добавьте натертую морковь и масло, хорошо перемешайте.

3. Постепенно введите муку, разрыхлитель и специи.

4. Когда тесто станет однородным, добавьте орехи, кусочки шоколада и апельсиновую цедру.

5. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и поставьте в духовку, разогретую до 180°С.

6. Выпекайте около 40-50 минут, проверяя готовность зубочисткой: если она выходит сухой, кекс готов.

7. Этот кекс лучше всего подавать еще слегка теплым, когда шоколад внутри мягкий, а аромат корицы и апельсиновой цедры особенно выразителен.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: