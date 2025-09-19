Пышный осенний кекс с орехами и морковью: делимся рецептом ароматной сезонной выпечки
В прохладные осенние дни особенно хочется чего-то теплого и домашнего. Идеальным выбором станет кекс с морковью и орехами, который сочетает в себе нежную текстуру, пряный аромат и легкую сладость. Такая выпечка получается воздушной и сочной благодаря овощам, а орехи и шоколад добавляют особого вкуса. Это именно тот случай, когда простые продукты превращаются в настоящее кулинарное наслаждение.
Идея приготовления ароматного осеннего кекса с морковью и орехами опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150-200 г сахара
- 200-250 г натертой моркови
- 100-180 мл растительного масла
- 170-250 г муки
- 1 ч.л. корицы
- 0,5 ч.л. мускатного ореха (по желанию)
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 150 г измельченных грецких орехов
- 150-200 г шоколада, нарезанного кубиками
- цедра одного апельсина
Способ приготовления:
1. Сначала взбейте яйца с сахаром до легкой пены.
2. Добавьте натертую морковь и масло, хорошо перемешайте.
3. Постепенно введите муку, разрыхлитель и специи.
4. Когда тесто станет однородным, добавьте орехи, кусочки шоколада и апельсиновую цедру.
5. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и поставьте в духовку, разогретую до 180°С.
6. Выпекайте около 40-50 минут, проверяя готовность зубочисткой: если она выходит сухой, кекс готов.
7. Этот кекс лучше всего подавать еще слегка теплым, когда шоколад внутри мягкий, а аромат корицы и апельсиновой цедры особенно выразителен.
