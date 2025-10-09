Пухлый ароматный пирог к чаю можно приготовить даже без миксера или сложных ингредиентов. Все, что нужно, – это простые продукты, которые есть в каждой кухне, и немного времени. Такая домашняя выпечка всегда получается нежной, воздушной и не требует особых кулинарных навыков. К тому же, в тесто можно добавить любые сезонные ягоды или фрукты и каждый раз получать новый вкус.

Идея приготовления воздушного пирога к чаю без миксера опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 1 стакан

ванильный сахар – 10 г

кефир (2,5%) – 1 стакан

манная крупа – 1 стакан

масло – 0,5 стакана

мука – 1,5 стакана

разрыхлитель – 15 г

вишни или другие ягоды/фрукты – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте яйца с щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавьте кефир и манную крупу, перемешайте ложкой или венчиком.

3. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка набухла – это сделает тесто более мягким и пышным.

4. Всыпьте муку и разрыхлитель. Тесто должно быть средней густоты, похожее на сметану. Если оно получается слишком густым, можно добавить немного кефира.

5. Вливайте масло небольшими порциями, каждый раз тщательно перемешивая тесто. Это поможет сделать структуру более однородной и нежной.

6. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом (если он силиконизированный – смазывать не нужно). Сверху равномерно разложите вишни или любимые ягоды.

7. Поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку и выпекайте примерно 35 минут. Ориентируйтесь на свою технику: готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

