Пышный пирог к чаю на кефире: подойдут любые ягоды или фрукты
Из элементарного теста на кефире вы можете приготовить очень простой пирог к чаю. Ничего не придется вымешивать или раскатывать. А для начинки подойдут любые любимые плоды.
Идея приготовления воздушного сладкого пирога из теста на кефире опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 1 ст.л. ванильного сахара
- 300 мл. теплого кефира
- 100 г сливочного масла
- 300 г муки
- 7 г разрыхлителя
Ингредиенты для начинки:
- 300 г творога
- 250-300 г любых ягод
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы.
2. Добавить все остальные ингредиенты.
3. На невысокой скорости миксера соединить до однородности.
4. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень.
5. Сверху посыпать сыром и ягодами.
6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
7. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
