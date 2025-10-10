Из элементарного теста на кефире вы можете приготовить очень простой пирог к чаю. Ничего не придется вымешивать или раскатывать. А для начинки подойдут любые любимые плоды.

Видео дня

Идея приготовления воздушного сладкого пирога из теста на кефире опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

4 яйца

200 г сахара

1 ст.л. ванильного сахара

300 мл. теплого кефира

100 г сливочного масла

300 г муки

7 г разрыхлителя

Ингредиенты для начинки:

300 г творога

250-300 г любых ягод

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. В миске взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы.

2. Добавить все остальные ингредиенты.

3. На невысокой скорости миксера соединить до однородности.

4. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень.

5. Сверху посыпать сыром и ягодами.

6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

7. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: