Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
27
Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

Пока продолжается сезон разнообразных фруктов и ягод, их следует использовать для приготовления вкусной выпечки к чаю. С абрикосами можно сделать очень нежный и воздушный пирог. Для того, чтобы тесто получилось идеальным, возьмите обычную сметану.

Идея приготовления воздушного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Если вы любите насыщенные интересные вкусы – добавьте сверху сыр с голубой плесенью.

Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сливочное масло – 100 г
  • сметана – 3 ст.л.
  • мука – 210 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • сахар – 100 г
  • ванилин
  • творог с голубой плесенью – 50 г (по желанию)
  • абрикосы – 6-7 шт.

Способ приготовления:

Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

1. Яйца взбить с сахаром в пену.

2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.

Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

3. Все хорошо перемешать.

4. Абрикосы нарезать кубиком и добавить в тесто.

Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.

6. Сверху выложить половинки абрикосов, сыр и миндальные хлопья по желанию.

Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.

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