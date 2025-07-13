Пока продолжается сезон разнообразных фруктов и ягод, их следует использовать для приготовления вкусной выпечки к чаю. С абрикосами можно сделать очень нежный и воздушный пирог. Для того, чтобы тесто получилось идеальным, возьмите обычную сметану.

Идея приготовления воздушного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Если вы любите насыщенные интересные вкусы – добавьте сверху сыр с голубой плесенью.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 100 г

сметана – 3 ст.л.

мука – 210 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

сахар – 100 г

ванилин

творог с голубой плесенью – 50 г (по желанию)

абрикосы – 6-7 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром в пену.

2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.

3. Все хорошо перемешать.

4. Абрикосы нарезать кубиком и добавить в тесто.

5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.

6. Сверху выложить половинки абрикосов, сыр и миндальные хлопья по желанию.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.

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