Пышный пирог с абрикосами к чаю: успейте приготовить, пока продолжается сезон сочных плодов
Пока продолжается сезон разнообразных фруктов и ягод, их следует использовать для приготовления вкусной выпечки к чаю. С абрикосами можно сделать очень нежный и воздушный пирог. Для того, чтобы тесто получилось идеальным, возьмите обычную сметану.
Идея приготовления воздушного пирога с абрикосами к чаю опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Если вы любите насыщенные интересные вкусы – добавьте сверху сыр с голубой плесенью.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 3 ст.л.
- мука – 210 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- сахар – 100 г
- ванилин
- творог с голубой плесенью – 50 г (по желанию)
- абрикосы – 6-7 шт.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром в пену.
2. Добавить в растопленное не горячее масло, муку, соль, ванилин, разрыхлитель и сметану.
3. Все хорошо перемешать.
4. Абрикосы нарезать кубиком и добавить в тесто.
5. Перелить в смазанную сливочным маслом форму.
6. Сверху выложить половинки абрикосов, сыр и миндальные хлопья по желанию.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
8. Готовность проверить зубочисткой.
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