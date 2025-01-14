Домашний пирог – это идеальный вариант бюджетного десерта для семейного чаепития уютными зимними вечерами. Для приготовления вкусности можно использовать сочные сезонные цитрусы. Плоды придадут насыщенный вкус и приятный аромат.

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Как приготовить пышный пирог "Цитрусовый" для смеейного чаепития рассказала фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. В основе – нежное песочное тесто.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г + щепотка соли

сливочное масло – 100 г

мука – 260 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

лимон – 2 шт.

апельсин – 2 шт.

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 50 г

Способ приготовления начинки:

1. Натрите цедру из одного лимона и одного апельсина, отложите.

2. Снимите кожуру со всех цитрусовых, а мякоть нарежьте кусочками.

3. Измельчите цитрусовые в блендере.

4. Перелейте цитрусовый смузи в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая.

5. Добавьте цедру, перемешайте и снимите с огня, дайте немного остыть.

6. Разведите крахмал в 60 мл теплой воды и влейте в начинку.

7. Помешивая, варите еще 3 минуты, пока масса не загустеет. После охлаждения начинка станет еще гуще.

Способ приготовления теста:

1. Яйца смешать с сахаром до однородности.

2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

3. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто.

4. Разделить тесто: 1/3 положите в морозилку, а остальное в холодильник, обе части заверните в пакеты.

Как собрать пирог:

1. Распределите тесто из холодильника по форме, особое внимание уделяя бортикам.

2. Выложите начинку.

3. Натрите сверху тесто с морозилки на большой терке.

4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.

5. Перед нарезанием дайте пирогу немного остыть – начинка станет упругой, как суфле. Этот пирог идеален для праздничного стола или чаепития с близкими.

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