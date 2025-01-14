Пышный пирог "Цитрусовый": идеальная выпечка для уютных семейных чаепитий
Домашний пирог – это идеальный вариант бюджетного десерта для семейного чаепития уютными зимними вечерами. Для приготовления вкусности можно использовать сочные сезонные цитрусы. Плоды придадут насыщенный вкус и приятный аромат.
Как приготовить пышный пирог "Цитрусовый" для смеейного чаепития рассказала фудблогер Яна с ником gordynovskaya в Instagram. В основе – нежное песочное тесто.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 50 г + щепотка соли
- сливочное масло – 100 г
- мука – 260 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- лимон – 2 шт.
- апельсин – 2 шт.
- сахар – 50 г
- кукурузный крахмал – 50 г
Способ приготовления начинки:
1. Натрите цедру из одного лимона и одного апельсина, отложите.
2. Снимите кожуру со всех цитрусовых, а мякоть нарежьте кусочками.
3. Измельчите цитрусовые в блендере.
4. Перелейте цитрусовый смузи в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая.
5. Добавьте цедру, перемешайте и снимите с огня, дайте немного остыть.
6. Разведите крахмал в 60 мл теплой воды и влейте в начинку.
7. Помешивая, варите еще 3 минуты, пока масса не загустеет. После охлаждения начинка станет еще гуще.
Способ приготовления теста:
1. Яйца смешать с сахаром до однородности.
2. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
3. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто.
4. Разделить тесто: 1/3 положите в морозилку, а остальное в холодильник, обе части заверните в пакеты.
Как собрать пирог:
1. Распределите тесто из холодильника по форме, особое внимание уделяя бортикам.
2. Выложите начинку.
3. Натрите сверху тесто с морозилки на большой терке.
4. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.
5. Перед нарезанием дайте пирогу немного остыть – начинка станет упругой, как суфле. Этот пирог идеален для праздничного стола или чаепития с близкими.
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