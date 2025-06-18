Пухлый яблочный пирог – сладкая выпечка на любой случай. Для такого десерта вам понадобится минимум ингредиентов. Главное – правильно сделать тесто, чтобы оно получилось нежным, как облачко.

Идея приготовления воздушного яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena romanova) в Instagram. В рецепте нет сахара и муки.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

яблочное пюре – 300 г

сметана – 300 г

яйца – 3 шт.

крахмал кукурузный - 50 г

Способ приготовления:

1. Яблоки очистить.

2. Нарезать, перебить блендером до пюре.

3. Соединить пюре, яйца, сметану, крахмал.

4. Взбить до однородной консистенции.

5. Нарезать средним кубиком (предварительно очистить от кожуры), соединить с массой.

6. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30 минут.

7. Выпекание зависит от вашей формы. Чем выше пирог, тем дольше печется.

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