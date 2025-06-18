Пышный яблочный пирог, как облачко: готовится без сахара
Пухлый яблочный пирог – сладкая выпечка на любой случай. Для такого десерта вам понадобится минимум ингредиентов. Главное – правильно сделать тесто, чтобы оно получилось нежным, как облачко.
Идея приготовления воздушного яблочного пирога опубликована на странице фудблогера Елены Романовой (olena romanova) в Instagram. В рецепте нет сахара и муки.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- яблочное пюре – 300 г
- сметана – 300 г
- яйца – 3 шт.
- крахмал кукурузный - 50 г
Способ приготовления:
1. Яблоки очистить.
2. Нарезать, перебить блендером до пюре.
3. Соединить пюре, яйца, сметану, крахмал.
4. Взбить до однородной консистенции.
5. Нарезать средним кубиком (предварительно очистить от кожуры), соединить с массой.
6. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30 минут.
7. Выпекание зависит от вашей формы. Чем выше пирог, тем дольше печется.
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