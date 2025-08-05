Пышный яблочный пирог "Невидимка": делимся беспроигрышным рецептом десерта на любой случай
Пирог "Невидимка" – вкусная домашняя выпечка для семейного чаепития. Такой десерт готовится проще привычной шарлотки.
Идея приготовления яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной(valeria.matrokhina) в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг.
- крупные яйца – 3 шт.
- сахар – 70 г
- пшеничная мука – 125 г
- растопленное масло – 30 г
- молоко комнатной температуры – 120 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- молотая корица – 1/2 ч.л.
- мускатный орех – 1/4 ч.л.
- молотый имбирь – 1/4 ч.л.
- щепотка гвоздики
- соль – 1/4 ч.л.
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа или мандолины.
2. В средней миске смешать муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
4. В другой маленькой миске смешать растопленное масло, молоко и ваниль.
5. В большой миске взбить яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой.
6. Добавить половину мучной смеси, перемешать на низкой скорости до соединения.
7. Влить масляно-молочную смесь и снова перемешать, затем добавить остальную муку и перемешать до однородности (не долго).
8. Добавить в тесто нарезанные яблоки и осторожно перемешать, чтобы каждый ломтик был покрыт.
9. Выложить яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылить сверху остатки теста.
10. Выпекать при температуре 190 градусов примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой.
11. Охладить в форме не менее часа, после этого можно нарезать и подавать.
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