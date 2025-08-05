Пирог "Невидимка" – вкусная домашняя выпечка для семейного чаепития. Такой десерт готовится проще привычной шарлотки.

Идея приготовления яблочного пирога "Невидимка" опубликована на странице фудблогера Валерии Матрохиной(valeria.matrokhina) в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг.

крупные яйца – 3 шт.

сахар – 70 г

пшеничная мука – 125 г

растопленное масло – 30 г

молоко комнатной температуры – 120 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

молотая корица – 1/2 ч.л.

мускатный орех – 1/4 ч.л.

молотый имбирь – 1/4 ч.л.

щепотка гвоздики

соль – 1/4 ч.л.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа или мандолины.

2. В средней миске смешать муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.

4. В другой маленькой миске смешать растопленное масло, молоко и ваниль.

5. В большой миске взбить яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой.

6. Добавить половину мучной смеси, перемешать на низкой скорости до соединения.

7. Влить масляно-молочную смесь и снова перемешать, затем добавить остальную муку и перемешать до однородности (не долго).

8. Добавить в тесто нарезанные яблоки и осторожно перемешать, чтобы каждый ломтик был покрыт.

9. Выложить яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылить сверху остатки теста.

10. Выпекать при температуре 190 градусов примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой.

11. Охладить в форме не менее часа, после этого можно нарезать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: