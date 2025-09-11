Пироги с тягучим сыром – это всегда очень вкусно и сытно. Также, если использовать правильную основу, такое блюдо займет у вас минимум времени. Речь идет о тесте фило, которое можно найти в любом магазине. Такой продукт не требует вымешивания или раскатки – все максимально просто.

Идея приготовления быстрого сырного пирога из теста фило опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

тесто фило – 11 листов

куриное филе бедра – 400-500 г

лук – 1 шт.

сливки 20% – 140 мл.

моцарелла – 250–300 г

тертый пармезан – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

желток – 1 шт.

оливковое масло – 3 ст.л.

зеленый лук – пучок

мускатный орех – 0,5 ч.л.

специи

Способ приготовления:

1. Курицу мелко нарезать.

2. Обжарить с луком и специями.

3. Добавить муку, сливки, мускатный орех, зеленый лук.

4. Выложить 3 листа фило, смазанные маслом.

5. Сформировать 4 "розочки" из теста, начинки и сыра, выложить в квадрат.

6. Края подогнуть внутрь, сверху добавить еще 4 листа-гармошки.

7. Смазать желтком, посыпать пармезаном и выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

