Раскатывать тесто не придется: как приготовить вкусный творожный пирог на скорую руку
Пироги с тягучим сыром – это всегда очень вкусно и сытно. Также, если использовать правильную основу, такое блюдо займет у вас минимум времени. Речь идет о тесте фило, которое можно найти в любом магазине. Такой продукт не требует вымешивания или раскатки – все максимально просто.
Идея приготовления быстрого сырного пирога из теста фило опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто фило – 11 листов
- куриное филе бедра – 400-500 г
- лук – 1 шт.
- сливки 20% – 140 мл.
- моцарелла – 250–300 г
- тертый пармезан – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- желток – 1 шт.
- оливковое масло – 3 ст.л.
- зеленый лук – пучок
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Курицу мелко нарезать.
2. Обжарить с луком и специями.
3. Добавить муку, сливки, мускатный орех, зеленый лук.
4. Выложить 3 листа фило, смазанные маслом.
5. Сформировать 4 "розочки" из теста, начинки и сыра, выложить в квадрат.
6. Края подогнуть внутрь, сверху добавить еще 4 листа-гармошки.
7. Смазать желтком, посыпать пармезаном и выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: