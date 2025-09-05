Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

Идеальный плов должен быть рассыпчатым, ароматным и сочным. Для того, чтобы результат получился именно таким, нужно заливать рис водой правильной температуры. Также важно, какое мясо вы возьмете для такого блюда.

Идея приготовления идеального рассыпчатого плова на обед опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

Ингредиенты:

  • масло – 120 г
  • лук – 200 г
  • морковь – 300 г
  • филе – 500 г
  • кипяток – 800 г (200 г до мяса и 600 г после риса)
  • чеснок – 5-7 зубчиков
  • рис басмати – 500 г

Специи:

  • соль – 1 ч.л.
  • барбарис 5-10 шт.
  • перец чили – 1/3 ч.л.
  • черный перец – 1/2 ч.л.
  • копченая паприка 1/2 ч.л.
  • семена тмина – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

1. Разогреть масло на среднем огне, обжарить лук.

2. Через 3 минуты добавить морковь.

Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

3. Через 5 минут добавить филе.

Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

4. Обжарить 5-7 минут, добавить специи, чеснок, воду, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.

5. Далее всыпать подготовленный рис, немного разровнять (не перемешивать) и влить кипяток.

Рассыпчатый плов с курицей на обед: какой водой нужно заливать крупу для идеального результата

6. Поставить огонь на максимум и подождать, пока испарится вся жидкость.

7. Сделать отверстия до дна, поставить минимальный огонь.

8. Накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

9. Снять с огня, оставить на 15-20 минут и только потом открыть крышку и перемешать снизу вверх.

