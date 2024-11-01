Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
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Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

Рыба – очень питательный продукт, который должен находиться в рационе каждого ребенка. Но очень часто бывает, что малыши наотрез отказываются его есть. На этот случай можно воспользоваться очень простым вариантом.

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Идея приготовления рыбных блинов, которые точно понравятся вашим детям, опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской ( moireceptuforeva ) в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

Ингредиенты на 2 порции:

  • мясо рыбы – 100-150 г
  • половинка небольшой морковки
  • четвертинка небольшого лука
  • яйца – 1 шт.
  • несколько листьев шпината (можно кусочек замороженного)

Способ приготовления:

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

1. В блендер сложить мясо рыбы, измельченную морковь, лук, шпинат.

2. Добавить сырое яйцо.

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

3. Все хорошо измельчить.

4. Можно немного подсолить и добавить любимые специи.

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

5. На разогретую антипригарную сковороду выложить ложкой блины. Можно сухое или немного смазать растительным маслом.

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

6. Готовить с обеих сторон на небольшом огне.

Ребёнок не хочет есть рыбу: в каком виде предложить полезный продукт, чтобы было вкусно

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