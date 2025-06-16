Рецепт кабачкового рулета с начинкой на обед: обязательно приготовьте сытное блюдо этим летом
Рулет из кабачка – одно из самых популярных блюд летнего сезона. Это всегда очень вкусно и бюджетно. Подойдет и для праздничного стола, и для сытного обеда. Овощное тесто прекрасно пропекается и идеально держит форму, если воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Для начинки соедините сметану и сливочный сыр.
Ингредиенты:
- кабачок – 600-700 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 4-5 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- соль – щепотка
- сливочный сыр – 300 г
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- зелень (у меня укроп) – по желанию
- огурцы – 2-3 шт.
- помидор – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки потереть, посолить.
2. Дать постоять и отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйца, сметану, муку и перемешать.
4. Выложить на просиликонизированный пергамент.
5. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
6. Перевернуть, снять пленку.
7. На охлажденный корж нанести смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом.
8. Выложить огурцы и помидоры, завернуть в рулет и поставить в хододильник на 2-3 часа.
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