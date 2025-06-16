Рулет из кабачка – одно из самых популярных блюд летнего сезона. Это всегда очень вкусно и бюджетно. Подойдет и для праздничного стола, и для сытного обеда. Овощное тесто прекрасно пропекается и идеально держит форму, если воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета на обед опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Для начинки соедините сметану и сливочный сыр.

Ингредиенты:

кабачок – 600-700 г

яйца – 4 шт.

мука – 4-5 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

соль – щепотка

сливочный сыр – 300 г

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

зелень (у меня укроп) – по желанию

огурцы – 2-3 шт.

помидор – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки потереть, посолить.

2. Дать постоять и отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйца, сметану, муку и перемешать.

4. Выложить на просиликонизированный пергамент.

5. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

6. Перевернуть, снять пленку.

7. На охлажденный корж нанести смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом.

8. Выложить огурцы и помидоры, завернуть в рулет и поставить в хододильник на 2-3 часа.

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