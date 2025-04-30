Рецепт классической лазаньи со сливочным и мясным соусами: делимся секретами приготовления популярного блюда
Лазанья – традиционное итальянское блюдо, которое знают во всем мире. Этот изысканный кулинарный шедевр подают в ресторанах и просто готовят дома. Для основы вам понадобятся обычные макаронные листы, которые отлично пропитываются соусами.
Как приготовить вкусную классическую лазанью рассказала фудблогер Екатерина с ником kathycoooks в Instagram. Выпекается примерно 40 минут.
Ингредиенты:
- листы для лазаньи – 8-10 шт.
- сыр моцарелла – 200 г
Ингредиенты для соуса болоньезе:
- тушеное мясо говядины – 500 г
- лук – 1 шт.
- специи: сушеный чеснок, итальянские травы – по вкусу
- томатный соус или томаты в банке – 250 мл.
Ингредиенты для соуса бешамель:
- молоко – 600 мл.
- сливочное масло – 40 г
- мука – 2 ст.л.
- молотый мускатный орех – 1/4 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для соуса болоньезе сначала обжарить мелко нарезанный лук
2. Добавить тушеное мясо говядины и с помощью лопатки, разбить его на маленькие кусочки.
3. Подогреть 2-3 минуты.
4. Всыпать специи и добавить томатный соус.
5. Отлично перемешать и тушить еще 10 минут.
6. Для соуса бешамель в сотейнике смешать сливочное масло и муку, перемешать до золотистого цвета.
7. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Соус должен загустеть до состояния сметаны.
8. Добавить соль, перец и мускатный орех.
9. Собрать лазанью слоями.
10. Выложить на дно формы листья лазаньи, которые предварительно следует отварить 3 минуты, сверху соус бешамель.
11. Затем болоньез и часть натертого сыра.
12. Повторить так, пока не окончатся все ингредиенты.
13. Верхний слой листов, бешамель и сыр.
14. Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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