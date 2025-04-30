Лазанья – традиционное итальянское блюдо, которое знают во всем мире. Этот изысканный кулинарный шедевр подают в ресторанах и просто готовят дома. Для основы вам понадобятся обычные макаронные листы, которые отлично пропитываются соусами.

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Как приготовить вкусную классическую лазанью рассказала фудблогер Екатерина с ником kathycoooks в Instagram. Выпекается примерно 40 минут.

Ингредиенты:

листы для лазаньи – 8-10 шт.

сыр моцарелла – 200 г

Ингредиенты для соуса болоньезе:

тушеное мясо говядины – 500 г

лук – 1 шт.

специи: сушеный чеснок, итальянские травы – по вкусу

томатный соус или томаты в банке – 250 мл.

Ингредиенты для соуса бешамель:

молоко – 600 мл.

сливочное масло – 40 г

мука – 2 ст.л.

молотый мускатный орех – 1/4 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для соуса болоньезе сначала обжарить мелко нарезанный лук

2. Добавить тушеное мясо говядины и с помощью лопатки, разбить его на маленькие кусочки.

3. Подогреть 2-3 минуты.

4. Всыпать специи и добавить томатный соус.

5. Отлично перемешать и тушить еще 10 минут.

6. Для соуса бешамель в сотейнике смешать сливочное масло и муку, перемешать до золотистого цвета.

7. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Соус должен загустеть до состояния сметаны.

8. Добавить соль, перец и мускатный орех.

9. Собрать лазанью слоями.

10. Выложить на дно формы листья лазаньи, которые предварительно следует отварить 3 минуты, сверху соус бешамель.

11. Затем болоньез и часть натертого сыра.

12. Повторить так, пока не окончатся все ингредиенты.

13. Верхний слой листов, бешамель и сыр.

14. Поставить запекаться в предварительно разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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