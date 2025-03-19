Рецепт лазаньи по-новому: какое тесто лучше выбрать, чтобы приготовить блюдо на ужин быстро
Лазанья – популярное блюдо родом из Италии. В ее основе листы теста, соусы на основе фарша и сливочного масла. В сочетании эти компоненты образуют очень сочный и сытный кулинарный шедевр. А для того чтобы быстро можно приготовить лазанью на ужин, используйте тесто фило.
Идея приготовления ленивой лазаньи из теста фило опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Фарш можно использовать любой.
Ингредиенты для болоньезе:
- фарш – 1 кг.
- лук – 1 шт.
- томатная паста или томатный сок
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления соуса болоньезе:
1. Поджарить лук и чеснок.
2. Добавить фарш.
3. Обжарить, добавить томатную пасту.
4. Залить томатным соком и тушить 20-30 минут.
5. В конце посолить, поперчить.
Ингредиенты для соуса бешамель:
- масло – 50 г
- мука – 50 г
- молоко – 500 мл.
Способ приготовления соуса бешамель:
1. Масло растопить в кастрюле.
2. Добавить муку.
3. Быстро мешать, чтобы не пригорело 1-1,5 минуты.
4. Залить частями 500 мл теплого молока.
5. Варить на маленьком огне до загустения.
6. Соль+перец по вкусу.
Формирование лазаньи:
1. Натереть 300 г сыра и взять листы тесто фило.
2. Выложить компоненты в следующем порядке: бешамель, листья фило, болоньезе, бешамель, творог.
3. Так 3 слоя. Последним должен быть сыр.
4. Выпекать 40 мин на 180 градусов. Можно закрыть фольгой и за 10 мин до готовности снять фольгу и присыпать пармезаном и допечь.
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