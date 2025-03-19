Лазанья – популярное блюдо родом из Италии. В ее основе листы теста, соусы на основе фарша и сливочного масла. В сочетании эти компоненты образуют очень сочный и сытный кулинарный шедевр. А для того чтобы быстро можно приготовить лазанью на ужин, используйте тесто фило.

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Идея приготовления ленивой лазаньи из теста фило опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Фарш можно использовать любой.

Ингредиенты для болоньезе:

фарш – 1 кг.

лук – 1 шт.

томатная паста или томатный сок

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец по вкусу

Способ приготовления соуса болоньезе:

1. Поджарить лук и чеснок.

2. Добавить фарш.

3. Обжарить, добавить томатную пасту.

4. Залить томатным соком и тушить 20-30 минут.

5. В конце посолить, поперчить.

Ингредиенты для соуса бешамель:

масло – 50 г

мука – 50 г

молоко – 500 мл.

Способ приготовления соуса бешамель:

1. Масло растопить в кастрюле.

2. Добавить муку.

3. Быстро мешать, чтобы не пригорело 1-1,5 минуты.

4. Залить частями 500 мл теплого молока.

5. Варить на маленьком огне до загустения.

6. Соль+перец по вкусу.

Формирование лазаньи:

1. Натереть 300 г сыра и взять листы тесто фило.

2. Выложить компоненты в следующем порядке: бешамель, листья фило, болоньезе, бешамель, творог.

3. Так 3 слоя. Последним должен быть сыр.

4. Выпекать 40 мин на 180 градусов. Можно закрыть фольгой и за 10 мин до готовности снять фольгу и присыпать пармезаном и допечь.

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