Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда
Сытные гнезда с курицей и грибами – идеальное блюдо для обеда. Для основы вам понадобится обычное картофельное пюре. Все прекрасно пропекается в духовке и не требует особых манипуляций.
Идея приготовления жульена в картофельных гнездах опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Это значительно вкуснее, чем привычный отварной или запеченный картофель.
Ингредиенты:
- картофель – 7 шт.
- сливочное масло – 70 г
- специи к картофелю
- филе курицы – 400 г
- лук – 1 шт.
- грибы – 200 г
- специи к птице
- сливки – 100 мл.
- соль
- сыр – 150 г
Способ приготовления:
1. Поставить отвариваться картофель.
2. Параллельно обжарить лук, добавить курицу.
3. Посолить и добавить специи.
4. Добавить грибы.
5. Когда они будут готовы, залить все сливками и тушить еще 5 минут.
6. Готовый картофель размять со сливочным маслом.
7. Добавить любимые специи и зелень, все хорошо перемешать и на пергаменте сделать гнезда с помощью ложки.
8. Выложить начинку, посыпать сверху сыром и поставить в духовку на 15 минут до зарумянивания при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: