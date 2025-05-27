Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

Сытные гнезда с курицей и грибами – идеальное блюдо для обеда. Для основы вам понадобится обычное картофельное пюре. Все прекрасно пропекается в духовке и не требует особых манипуляций.

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Идея приготовления жульена в картофельных гнездах опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Это значительно вкуснее, чем привычный отварной или запеченный картофель.

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 7 шт.
  • сливочное масло – 70 г
  • специи к картофелю
  • филе курицы – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • грибы – 200 г
  • специи к птице
  • сливки – 100 мл.
  • соль
  • сыр – 150 г

Способ приготовления:

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

1. Поставить отвариваться картофель.

2. Параллельно обжарить лук, добавить курицу.

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

3. Посолить и добавить специи.

4. Добавить грибы.

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

5. Когда они будут готовы, залить все сливками и тушить еще 5 минут.

6. Готовый картофель размять со сливочным маслом.

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

7. Добавить любимые специи и зелень, все хорошо перемешать и на пергаменте сделать гнезда с помощью ложки.

8. Выложить начинку, посыпать сверху сыром и поставить в духовку на 15 минут до зарумянивания при температуре 180 градусов.

Рецепт оригинального блюда из картофельного пюре: идеально для обеда

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