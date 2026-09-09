Рецепт вкусных домашних оладий из кабачков: с творогом и чесноком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
435
Вкусные кабачковые оладьи с сырыми крабовыми палочками
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Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное из кабачка, стоит попробовать простые домашние оладьи. Они получаются румяными снаружи, нежными внутри и имеют приятный чесночный аромат. Для рецепта понадобится всего несколько доступных продуктов, а само блюдо готовится на сковороде за считанные минуты.

Идея приготовления вкусных домашних оладий из кабачков опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.

Рецепт оладий из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 250-300 г
  • крабовые палочки – 4-5 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • твёрдый сыр – 30-50 г (по желанию)
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Готовим кабачковое тесто

1. Кабачок помойте и натрите на мелкой терке. Оставьте его примерно на 5-10 минут, чтобы овощ пустил сок.

2. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость. Этот этап важен, поскольку слишком влажная кабачковая масса сделает тесто жидким, а оладьи будет сложнее переворачивать.

Добавляем муку

3. Крабовые палочки мелко нарежьте или натрите на терке. Добавьте их к кабачку, добавьте яйцо, измельченный чеснок, черный перец и тертый твердый сыр. Если сыр не используете, его можно просто не добавлять.

4. Всыпьте 2 столовые ложки муки и хорошо перемешайте все ингредиенты. Масса должна быть достаточно густой, чтобы её можно было выкладывать на сковороду ложкой. Если она получилась слишком жидкой, добавьте ещё немного муки.

Жарка оладий

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Не делайте их слишком толстыми, тогда они лучше прожарятся внутри и приобретут румяную корочку.

6. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Когда они хорошо подрумянятся, переложите на тарелку.

Готовые оладьи

7. Кабачковые оладьи можно подавать со сметаной или чесночным соусом. Они вкусны как в горячем виде, так и после остывания.

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