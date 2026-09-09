Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное из кабачка, стоит попробовать простые домашние оладьи. Они получаются румяными снаружи, нежными внутри и имеют приятный чесночный аромат. Для рецепта понадобится всего несколько доступных продуктов, а само блюдо готовится на сковороде за считанные минуты.

Идея приготовления вкусных домашних оладий из кабачков опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 250-300 г

крабовые палочки – 4-5 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

твёрдый сыр – 30-50 г (по желанию)

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок помойте и натрите на мелкой терке. Оставьте его примерно на 5-10 минут, чтобы овощ пустил сок.

2. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость. Этот этап важен, поскольку слишком влажная кабачковая масса сделает тесто жидким, а оладьи будет сложнее переворачивать.

3. Крабовые палочки мелко нарежьте или натрите на терке. Добавьте их к кабачку, добавьте яйцо, измельченный чеснок, черный перец и тертый твердый сыр. Если сыр не используете, его можно просто не добавлять.

4. Всыпьте 2 столовые ложки муки и хорошо перемешайте все ингредиенты. Масса должна быть достаточно густой, чтобы её можно было выкладывать на сковороду ложкой. Если она получилась слишком жидкой, добавьте ещё немного муки.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Не делайте их слишком толстыми, тогда они лучше прожарятся внутри и приобретут румяную корочку.

6. Жарьте оладьи на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Когда они хорошо подрумянятся, переложите на тарелку.

7. Кабачковые оладьи можно подавать со сметаной или чесночным соусом. Они вкусны как в горячем виде, так и после остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: