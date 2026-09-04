Рис с овощами на зиму: как приготовить сытную консервацию

Рис с овощами на зиму – удачный вариант домашней заготовки, которую можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир. В ней сочетаются сочные помидоры, сладкий перец, морковь и лук. Рис делает консервацию более сытной, а приготовление не требует сложных кулинарных приёмов. Такая заготовка станет практичным дополнением к зимнему меню.

Идея приготовления риса с овощами на зиму опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 400 г

болгарский перец – 200 г

морковь – 100 г

лук – 100 г

сухой рис – 75 г

растительное масло – 50 мл.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

уксус 9% – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло, выложите лук с морковью и обжаривайте примерно 5 минут, периодически помешивая.

2. Помидоры нарежьте небольшими кубиками и добавьте к овощам. Добавьте соль и сахар, перемешайте и тушите на умеренном огне 10-15 минут. За это время помидоры должны пустить сок, а овощная масса станет более однородной.

3. Рис хорошо промойте несколько раз в холодной воде. Добавьте его к тушеным овощам, влейте 150 мл горячей воды и готовьте около 10 минут.

4. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте кусочками и добавьте в смесь. Продолжайте готовить еще 20-25 минут, время от времени перемешивая.

5. Если жидкости недостаточно, можно добавить небольшое количество горячей воды, чтобы рис равномерно приготовился и не пристал ко дну.

6. Когда рис и овощи будут готовы, влейте уксус, тщательно перемешайте и прогрейте смесь еще несколько минут.

7. Готовый рис с овощами разложите по заранее стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и оставьте до полного остывания. Храните консервы в прохладном темном месте.

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