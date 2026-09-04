Рис с овощами на зиму: как приготовить сытную консервацию
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Рис с овощами на зиму – удачный вариант домашней заготовки, которую можно подать как самостоятельное блюдо или гарнир. В ней сочетаются сочные помидоры, сладкий перец, морковь и лук. Рис делает консервацию более сытной, а приготовление не требует сложных кулинарных приёмов. Такая заготовка станет практичным дополнением к зимнему меню.
Идея приготовления риса с овощами на зиму опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры – 400 г
- болгарский перец – 200 г
- морковь – 100 г
- лук – 100 г
- сухой рис – 75 г
- растительное масло – 50 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- уксус 9% – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло, выложите лук с морковью и обжаривайте примерно 5 минут, периодически помешивая.
2. Помидоры нарежьте небольшими кубиками и добавьте к овощам. Добавьте соль и сахар, перемешайте и тушите на умеренном огне 10-15 минут. За это время помидоры должны пустить сок, а овощная масса станет более однородной.
3. Рис хорошо промойте несколько раз в холодной воде. Добавьте его к тушеным овощам, влейте 150 мл горячей воды и готовьте около 10 минут.
4. Болгарский перец очистите от семян, нарежьте кусочками и добавьте в смесь. Продолжайте готовить еще 20-25 минут, время от времени перемешивая.
5. Если жидкости недостаточно, можно добавить небольшое количество горячей воды, чтобы рис равномерно приготовился и не пристал ко дну.
6. Когда рис и овощи будут готовы, влейте уксус, тщательно перемешайте и прогрейте смесь еще несколько минут.
7. Готовый рис с овощами разложите по заранее стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и оставьте до полного остывания. Храните консервы в прохладном темном месте.
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