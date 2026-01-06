Рис – очень вкусный продукт, который является источником сложных углеводов, которые так нужны для энергии, а также рис содержит витамины группы B, магний, фосфор, клетчатку, улучшает пищеварение, работу сердца, почек, выводит токсины и лишнюю воду, а бурые/дикие сорта богаче минералами и антиоксидантами, способствуют контролю веса и снижают риски диабета, а белый – для быстрого восстановления сил. Рис можно готовить с мясом, овощами, а также мидиями, креветками и просто сварить с маслом и зеленью.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного риса с овощами, а именно – с морковью и горошком замороженным.

Ингредиенты:

Рис басмати 2 ст. примерно 500 г

Кукуруза баночка

Морковь 1 шт.

Горох замороженный

Сливочное масло

Вода 4 стакана

Соль

Способ приготовления:

1. Жарим морковь, горох, кукурузу, на растительном масле.

2. Промываем хорошо рис, добавляем к овощам и обжариваем 5,7 минут. Наливаем воду, добавляем соль по вкусу, кусочек сливочного масла.

3. Накрываем крышкой на 15 минут огонь ниже среднего.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: