Рис с замороженными овощами для обеда и ужина: рецепт очень вкусного и полезного блюда
Рис – очень вкусный продукт, который является источником сложных углеводов, которые так нужны для энергии, а также рис содержит витамины группы B, магний, фосфор, клетчатку, улучшает пищеварение, работу сердца, почек, выводит токсины и лишнюю воду, а бурые/дикие сорта богаче минералами и антиоксидантами, способствуют контролю веса и снижают риски диабета, а белый – для быстрого восстановления сил. Рис можно готовить с мясом, овощами, а также мидиями, креветками и просто сварить с маслом и зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного риса с овощами, а именно – с морковью и горошком замороженным.
Ингредиенты:
- Рис басмати 2 ст. примерно 500 г
- Кукуруза баночка
- Морковь 1 шт.
- Горох замороженный
- Сливочное масло
- Вода 4 стакана
- Соль
Способ приготовления:
1. Жарим морковь, горох, кукурузу, на растительном масле.
2. Промываем хорошо рис, добавляем к овощам и обжариваем 5,7 минут. Наливаем воду, добавляем соль по вкусу, кусочек сливочного масла.
3. Накрываем крышкой на 15 минут огонь ниже среднего.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: