Тесто фило можно использовать для приготовления быстрого обеда. Например, удачной идеей будет сделать роллини. Для начинки идеально подойдут грибы, а также курица.

Идея приготовления сытных роллини из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

тесто Фило – 300 г

куриное филе – 600 г

шампиньоны – 500 г

лук – 2 шт.

твердый сыр – 200 г

сливки – 100 мл.

сливочное масло – 80 г

яйцо – 1 шт.

черный тмин/ кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Лук, курицу и грибы нарезать мелким кубиком.

2. Лук отправить в разогретую сковородку.

3. Жарить до золотистости.

4. Добавить курицу, перемешать и жарить до побеления.

5. Добавить грибы, жарить до испарения влаги.

6. Добавить сливки еще 5 минут, тушить вместе и выключить.

7. Растопить сливочное масло.

8. Предварительно размороженное тесто фило разрезать пополам.

9. Каждый лист смазать сливочным маслом, на край листа выложить начинку жульен, сверху посыпать тертым сыром и завернуть.

10. Выложить роллини на противень, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом или черным тмином, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: