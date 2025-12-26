Роллини из теста фило: можно очень быстро приготовить на обед
Тесто фило можно использовать для приготовления быстрого обеда. Например, удачной идеей будет сделать роллини. Для начинки идеально подойдут грибы, а также курица.
Идея приготовления сытных роллини из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера pns anastasia в Instagram.
Ингредиенты:
- тесто Фило – 300 г
- куриное филе – 600 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 2 шт.
- твердый сыр – 200 г
- сливки – 100 мл.
- сливочное масло – 80 г
- яйцо – 1 шт.
- черный тмин/ кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Лук, курицу и грибы нарезать мелким кубиком.
2. Лук отправить в разогретую сковородку.
3. Жарить до золотистости.
4. Добавить курицу, перемешать и жарить до побеления.
5. Добавить грибы, жарить до испарения влаги.
6. Добавить сливки еще 5 минут, тушить вместе и выключить.
7. Растопить сливочное масло.
8. Предварительно размороженное тесто фило разрезать пополам.
9. Каждый лист смазать сливочным маслом, на край листа выложить начинку жульен, сверху посыпать тертым сыром и завернуть.
10. Выложить роллини на противень, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом или черным тмином, отправить в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут.
