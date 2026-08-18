Роллини с ветчиной и сыром легко приготовить дома, когда хочется чего-нибудь сытного к чаю или для быстрого перекуса. Для основы понадобится готовое тесто фило, а начинка готовится буквально за несколько минут. Выпечка получается хрустящей снаружи и мягкой внутри.

Идея приготовления роллини с ветчиной и сыром опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 200 г

ветчина – 100 г

твердый сыр – 100 г

укроп – половина пучка

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

тесто фило – необходимое количество для роллини

сливочное масло – около 40 г

желток – 1 шт.

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Переложите творог в миску, добавьте мелко нарезанную ветчину, измельченный укроп и натертый на терке твердый сыр. Вбейте яйцо, посолите и поперчите. Все хорошо перемешайте до однородной массы.

2. Тесто фило заранее разморозьте. Отдельный лист смажьте тонким слоем растопленного сливочного масла. Выложите часть творожной начинки и заверните тесто так, чтобы сформировать аккуратный рулетик.

3. Готовые роллини переложите на противень, застеленный пергаментом. Сверху смажьте их взбитым желтком. По желанию посыпьте кунжутом, который после выпекания придаст выпечке приятный аромат и легкую хрусткость.

5. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35 минут, пока роллины не станут золотистыми.

6. Готовую выпечку лучше немного остудить перед подачей. Роллы с ветчиной и сыром вкусны как в теплом, так и в холодном виде, поэтому их можно готовить не только к чаю, но и в качестве удобного перекуса в течение дня.

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