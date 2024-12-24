Одним из традиционных видов рождественской выпечки есть пирог "Звезда". Он не только имеет необыкновенно красивый внешний вид, но и способен поражать своим вкусом даже самых требовательных гурманов.

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Как приготовить рождественскую "Звезду" без особого труда, в TikTok показала фудблогер с ником valerikiry. Для его приготовления можно использовать любую начинку.

Ингредиенты

Молоко – 240 мл

Дрожжи – 25 гр

Сахар – 120 гр

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 60 гр

Мука – 570 гр

Соль - щепотка

Густой джем

Способ приготовления

1. В молоко добавить из всей массы сахара 2 ст.л., добавить дрожжи, из всей массы муки добавить 5 ст.л. и перемешать. Поставить опару под полотенцем в теплое место на 10 мин.

2. В опару добавить весь оставшийся сахар, добавить яйца, сливочное растопленное масло (не горячее), перемешать и добавить частями просеянную муку. Сначала перемешать лопаткой, а затем на поверхности замешивать руками (тесто немного будет липнуть к рукам) чтобы удобно было замешивать можно смазать руки маслом или поверхность присыпать мукой. Поставить на 1 час в теплое место.

3. Тесто обминаем, чтобы вышел воздух и делим на три равные части. Каждую часть формируем в круг (одинаковым размером можно прикладывать тарелку для ориентировки).

4. Выкладываем на пергамент (силиконизированный) первую часть теста, смазываем джемом, сверху снова тесто, еще раз джем и тесто.

5. На середину выложить маленькую тарелочку и от нее делать разрезы, сначала 4 разреза друг напротив друга. Затем в каждом получившемся участке сделать по 2 разреза. Итого получается 12 разрезов.

6. Взять два лепестка лежащего рядом теста и закрутить их по направлению друг к другу. Нужно совершить 2 оборота, и соединить края между собой.

7. Смазать пирог желтком (1 желток + 2 ст.молока).

8. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 мин.

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