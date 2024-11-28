"Рождественская звезда" – это ароматная, красивая рождественская выпечка, которую можно делать с разнообразными начинками. Она станет украшением каждого праздничного стола, ведь не требует особых навыков для приготовления.

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Самой популярной начинкой этого вида выпечки является мак. Но можно использовать и другие. О том, как правильно приготовить "Рождественскую звезду" в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая.

Ингредиенты для теста

Мука – 640 гр

Молоко – 250 мл

Желтки – 6 шт

Сухие дрожжи – 7 гр

Сливочное масло мягкое – 100 гр

Сахар – 100 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки

Мак – 250 гр

Изюм мелкий – 50 гр

Орехи молотые – 25 гр

Цедра апельсина – 1 шт

Сахар – 100 гр

Мед – 2 ст.л.

Белок – 2 шт

Способ приготовления

1. Готовим опару. В 100 мл молока комнатной температуры добавить по чайной ложке муки и сахара.

2. Всыпать дрожжи, перемешать и оставить до образования пенной шапочки (приблизительно на 10 мин).

3. Взбиваем с оставшимися сахаром желтки.

4. К муке добавляем опару, остальные ингредиенты для теста и замешиваем, пока тесто не станет однородным, пластичным и не будет собираться в хороший шарик.

5. Оставляем подходить в 2 раза в течение 2 часов.

6. Готовим начинку. Мак заливаем крутым кипятком, перемешиваем, первую воду сливаем.

7. Заливаем кипятком еще раз и оставляем до охлаждения.

8. Сливаем из мака всю жидкость и перетираем в макитре небольшими порциями до выделения макового молока.

9. Когда мак побелеет, добавляем сахар и перетираем до растворения сахара.

10. Белок взбиваем, добавляем к маку остальные ингредиенты для начинки, взбитые белки и перемешиваем.

11. Тесто делим на 3 равные части. Раскатываем из каждой части по коржу круглой формы.

12. Начинку делим на 2 части.

13. Первый корж смазываем первой частью начинки, накрываем вторым, размещаем вторую часть начинки, сверху кладем третью частью теста.

14. По центру ставим стакан и нарезаем на 16 ровных лепестков. Каждую из них поворачиваем вокруг своей оси.

15. Даем тесту подойти в течение 30 минут.

16. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 50 минут.

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