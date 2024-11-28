"Рождественская звезда": красивая и ароматная выпечка, которую можно делать с разнообразными начинками
"Рождественская звезда" – это ароматная, красивая рождественская выпечка, которую можно делать с разнообразными начинками. Она станет украшением каждого праздничного стола, ведь не требует особых навыков для приготовления.
Самой популярной начинкой этого вида выпечки является мак. Но можно использовать и другие. О том, как правильно приготовить "Рождественскую звезду" в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая.
Ингредиенты для теста
- Мука – 640 гр
- Молоко – 250 мл
- Желтки – 6 шт
- Сухие дрожжи – 7 гр
- Сливочное масло мягкое – 100 гр
- Сахар – 100 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Мак – 250 гр
- Изюм мелкий – 50 гр
- Орехи молотые – 25 гр
- Цедра апельсина – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Мед – 2 ст.л.
- Белок – 2 шт
Способ приготовления
1. Готовим опару. В 100 мл молока комнатной температуры добавить по чайной ложке муки и сахара.
2. Всыпать дрожжи, перемешать и оставить до образования пенной шапочки (приблизительно на 10 мин).
3. Взбиваем с оставшимися сахаром желтки.
4. К муке добавляем опару, остальные ингредиенты для теста и замешиваем, пока тесто не станет однородным, пластичным и не будет собираться в хороший шарик.
5. Оставляем подходить в 2 раза в течение 2 часов.
6. Готовим начинку. Мак заливаем крутым кипятком, перемешиваем, первую воду сливаем.
7. Заливаем кипятком еще раз и оставляем до охлаждения.
8. Сливаем из мака всю жидкость и перетираем в макитре небольшими порциями до выделения макового молока.
9. Когда мак побелеет, добавляем сахар и перетираем до растворения сахара.
10. Белок взбиваем, добавляем к маку остальные ингредиенты для начинки, взбитые белки и перемешиваем.
11. Тесто делим на 3 равные части. Раскатываем из каждой части по коржу круглой формы.
12. Начинку делим на 2 части.
13. Первый корж смазываем первой частью начинки, накрываем вторым, размещаем вторую часть начинки, сверху кладем третью частью теста.
14. По центру ставим стакан и нарезаем на 16 ровных лепестков. Каждую из них поворачиваем вокруг своей оси.
15. Даем тесту подойти в течение 30 минут.
16. Выпекаем в предварительно разогретой до 160 градусов духовке в течение 50 минут.
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