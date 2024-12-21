Ни один рождественский стол не обходится без пончиком. Они, равно как и кутья, являются символом одного из величайших религиозных праздников года. Именно поэтому к их приготовлению следует относиться с особым вниманием и заботой.

Видео дня

Как приготовить рождественские пончики с маком в Instagram рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Следуя этому рецепту, изделие не станет черствым уже на следующий день.

Ингредиенты

Дрожжи – 45 гр

Картофельное пюре – 500 гр

Сахар – 200 гр

Ваниль

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 50 гр

Масло растительное – 100 мл

Мука – 850 гр

Водка – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. К картофельному пюре добавляем сахар, яйца, ваниль и дрожжи.

2. Все хорошо перемешиваем венчиком, вливаем растопленное сливочное масло, масло и постепенно добавляем муку.

3. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в тепле под полотенцем на 1 час.

4. Формируем шарики, раскатываем и выкладываем начинку.

5. Оставляем пончики еще под пищевой пленкой, чтобы они поднялись.

6. Обжариваем в масле на среднем огне до золотистости.

7. Еще горячими присыпаем сахарной пудрой.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты пончиков: