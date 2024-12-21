Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

Ни один рождественский стол не обходится без пончиком. Они, равно как и кутья, являются символом одного из величайших религиозных праздников года. Именно поэтому к их приготовлению следует относиться с особым вниманием и заботой.

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Как приготовить рождественские пончики с маком в Instagram рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Следуя этому рецепту, изделие не станет черствым уже на следующий день.

Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Дрожжи – 45 гр
  • Картофельное пюре – 500 гр
  • Сахар – 200 гр
  • Ваниль
  • Яйца – 2 шт
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Масло растительное – 100 мл
  • Мука – 850 гр
  • Водка – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. К картофельному пюре добавляем сахар, яйца, ваниль и дрожжи.

2. Все хорошо перемешиваем венчиком, вливаем растопленное сливочное масло, масло и постепенно добавляем муку.

Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

3. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в тепле под полотенцем на 1 час.

4. Формируем шарики, раскатываем и выкладываем начинку.

Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

5. Оставляем пончики еще под пищевой пленкой, чтобы они поднялись.

6. Обжариваем в масле на среднем огне до золотистости.

Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт

7. Еще горячими присыпаем сахарной пудрой.

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