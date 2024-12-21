Рождественские пончики с маком, которые не очерствеют на следующий день: пошаговый рецепт
Ни один рождественский стол не обходится без пончиком. Они, равно как и кутья, являются символом одного из величайших религиозных праздников года. Именно поэтому к их приготовлению следует относиться с особым вниманием и заботой.
Как приготовить рождественские пончики с маком в Instagram рассказала фудблогер с ником diali_cooking. Следуя этому рецепту, изделие не станет черствым уже на следующий день.
Ингредиенты
- Дрожжи – 45 гр
- Картофельное пюре – 500 гр
- Сахар – 200 гр
- Ваниль
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 50 гр
- Масло растительное – 100 мл
- Мука – 850 гр
- Водка – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. К картофельному пюре добавляем сахар, яйца, ваниль и дрожжи.
2. Все хорошо перемешиваем венчиком, вливаем растопленное сливочное масло, масло и постепенно добавляем муку.
3. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в тепле под полотенцем на 1 час.
4. Формируем шарики, раскатываем и выкладываем начинку.
5. Оставляем пончики еще под пищевой пленкой, чтобы они поднялись.
6. Обжариваем в масле на среднем огне до золотистости.
7. Еще горячими присыпаем сахарной пудрой.
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