Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

Хек – универсальная рыба с небольшим количеством костей. Для того, чтобы сохранить всю питательность такого продукта, стоит приготовить его в духовке. Используйте пряный маринад, а также сочные овощи.

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О том, как вкусно приготовить хек на обед, рассказала фудблогер Кристина с ником foodblog kristi в Instagram. Продукт будет просто таять во рту.

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

Ингредиенты:

  • хек – 800 г (вес без косточек)
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • сметана – 150 г
  • горчица зернами – 1 ст.л.
  • соевый соус – 60 мл.
  • соль, черный перец, сушеный чеснок, приправа к рыбе
  • сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

1. Хек нарезать.

2. Переложить в миску.

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

3. Добавить к нему сметану, горчицу, соевый соус, соль и специи.

4. Хорошо перемешать и отставить мариноваться.

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

5. В это время приготовить зажарку.

6. На сливочном масле обжарить лук до мягкости, добавляем натертую морковь и готовим еще несколько минут.

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

7. Готовить зажарку, переложить в форму для запекания.

Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед

8. Сверху выложить хек и полить маринадом.

9. Накрыть фольгой и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут, снять фольгу и готовить еще 10 минут.

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