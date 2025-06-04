Рыба получится очень мягкой и сочной: как вкусно приготовить хек на обед
Хек – универсальная рыба с небольшим количеством костей. Для того, чтобы сохранить всю питательность такого продукта, стоит приготовить его в духовке. Используйте пряный маринад, а также сочные овощи.
О том, как вкусно приготовить хек на обед, рассказала фудблогер Кристина с ником foodblog kristi в Instagram. Продукт будет просто таять во рту.
Ингредиенты:
- хек – 800 г (вес без косточек)
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- сметана – 150 г
- горчица зернами – 1 ст.л.
- соевый соус – 60 мл.
- соль, черный перец, сушеный чеснок, приправа к рыбе
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Хек нарезать.
2. Переложить в миску.
3. Добавить к нему сметану, горчицу, соевый соус, соль и специи.
4. Хорошо перемешать и отставить мариноваться.
5. В это время приготовить зажарку.
6. На сливочном масле обжарить лук до мягкости, добавляем натертую морковь и готовим еще несколько минут.
7. Готовить зажарку, переложить в форму для запекания.
8. Сверху выложить хек и полить маринадом.
9. Накрыть фольгой и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут, снять фольгу и готовить еще 10 минут.
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