Хек – универсальная рыба с небольшим количеством костей. Для того, чтобы сохранить всю питательность такого продукта, стоит приготовить его в духовке. Используйте пряный маринад, а также сочные овощи.

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О том, как вкусно приготовить хек на обед, рассказала фудблогер Кристина с ником foodblog kristi в Instagram. Продукт будет просто таять во рту.

Ингредиенты:

хек – 800 г (вес без косточек)

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

сметана – 150 г

горчица зернами – 1 ст.л.

соевый соус – 60 мл.

соль, черный перец, сушеный чеснок, приправа к рыбе

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Хек нарезать.

2. Переложить в миску.

3. Добавить к нему сметану, горчицу, соевый соус, соль и специи.

4. Хорошо перемешать и отставить мариноваться.

5. В это время приготовить зажарку.

6. На сливочном масле обжарить лук до мягкости, добавляем натертую морковь и готовим еще несколько минут.

7. Готовить зажарку, переложить в форму для запекания.

8. Сверху выложить хек и полить маринадом.

9. Накрыть фольгой и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут, снять фольгу и готовить еще 10 минут.

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