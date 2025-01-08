Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
240
Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

Если взять рыбу, лук и болгарский перец, добавить соль и немного магии, получится невероятно вкусная закуска, которую следует подавать в холодном виде.

Видео дня

Рецептом приготовления рыбы в кисло-сладком соусе поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как наполнить это блюдо очень интересным вкусом.

Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

Ингредиенты

  • Хек или минтай – 1 кг
  • Мука
  • Лук – 1 шт
  • Болгарский перец – 1 шт

Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл)

  • Вода – 1 ст.
  • Сахар – 1 ст.
  • Масло ½ ст.
  • Томатный соус – 400 гр
  • Уксус – ½ ст.
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Рыбу моем, просушиваем и нарезаем на небольшие кусочки.

2. Панируем в муке и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.

Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

3. Лук и болгарский перец тонко нарезаем.

4. Складываем в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.

Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

5. Готовим маринад. Воду, сахар, масло, томатный соус, соль, специи вскипятить.

6. Добавляем уксус и снова доводим до кипения.

Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску

7. Заливаем рыбу горячим маринадом и даем полностью остыть при комнатной температуре.

8. Отправляем на ночь в холодильник.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления рыбы:

Сейчас мы готовим

Все рецепты