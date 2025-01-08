Рыба в кисло-сладком соусе: готовим вкусную холодную закуску
Если взять рыбу, лук и болгарский перец, добавить соль и немного магии, получится невероятно вкусная закуска, которую следует подавать в холодном виде.
Рецептом приготовления рыбы в кисло-сладком соусе поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как наполнить это блюдо очень интересным вкусом.
Ингредиенты
- Хек или минтай – 1 кг
- Мука
- Лук – 1 шт
- Болгарский перец – 1 шт
Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл)
- Вода – 1 ст.
- Сахар – 1 ст.
- Масло ½ ст.
- Томатный соус – 400 гр
- Уксус – ½ ст.
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Рыбу моем, просушиваем и нарезаем на небольшие кусочки.
2. Панируем в муке и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.
3. Лук и болгарский перец тонко нарезаем.
4. Складываем в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.
5. Готовим маринад. Воду, сахар, масло, томатный соус, соль, специи вскипятить.
6. Добавляем уксус и снова доводим до кипения.
7. Заливаем рыбу горячим маринадом и даем полностью остыть при комнатной температуре.
8. Отправляем на ночь в холодильник.
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