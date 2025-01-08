Если взять рыбу, лук и болгарский перец, добавить соль и немного магии, получится невероятно вкусная закуска, которую следует подавать в холодном виде.

Видео дня

Рецептом приготовления рыбы в кисло-сладком соусе поделилась фудблогер Анна Филь. В Instagram она рассказала, как наполнить это блюдо очень интересным вкусом.

Ингредиенты

Хек или минтай – 1 кг

Мука

Лук – 1 шт

Болгарский перец – 1 шт

Ингредиенты для маринада (стакан 200 мл)

Вода – 1 ст.

Сахар – 1 ст.

Масло ½ ст.

Томатный соус – 400 гр

Уксус – ½ ст.

Соль

Перец

Любимые специи

Способ приготовления

1. Рыбу моем, просушиваем и нарезаем на небольшие кусочки.

2. Панируем в муке и обжариваем до золотистого цвета с обеих сторон.

3. Лук и болгарский перец тонко нарезаем.

4. Складываем в кастрюлю слоями: лук/перец – рыба – лук/перец – рыба.

5. Готовим маринад. Воду, сахар, масло, томатный соус, соль, специи вскипятить.

6. Добавляем уксус и снова доводим до кипения.

7. Заливаем рыбу горячим маринадом и даем полностью остыть при комнатной температуре.

8. Отправляем на ночь в холодильник.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления рыбы: