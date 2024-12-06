Пряники – это выпечка, создающая невероятную атмосферу праздника, а также дарящая чувство уюта и тепла. Именно поэтому пряники принято готовить самостоятельно на Николая и Рождество.

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Шеф-повар Ольга Мартыновская в Instagram представила рецепт приготовления медовых пряников. Она утверждает, что выпечка получится невероятно вкусной и готовится очень просто.

Ингредиенты

Сливочное масло – 100 гр

Мед – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт

Сахар – 200 гр

Молоко – 4 ст.л.

Ванильный сахар – по вкусу

Корица

Цедра апельсина

Сода – 2 ч.л.

Молоко – 4 ст.л.

Мука – 4 стакана

Способ приготовления

1. Масло, мед, сахар, яйца и молоко совмещаем в сотейнике и нагреваем до образования гладкой консистенции.

2. Снимаем с огня, добавляем 2 ч. л соды, 4 стакана муки, цедру, корицу и ванильный сахар.

3. Заворачиваем тесто в пленку и отставляем на 20 мин.

4. Раскатываем пласт толщиной 0,5 мм и вырезаем фигурки.

5. Выпекаем в духовке 10-15 мин при 180°.

6. Холодные пряники посыпаем сахарной пудрой.

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