Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

Пряники – это выпечка, создающая невероятную атмосферу праздника, а также дарящая чувство уюта и тепла. Именно поэтому пряники принято готовить самостоятельно на Николая и Рождество.

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Шеф-повар Ольга Мартыновская в Instagram представила рецепт приготовления медовых пряников. Она утверждает, что выпечка получится невероятно вкусной и готовится очень просто.

Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 100 гр
  • Мед – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 200 гр
  • Молоко – 4 ст.л.
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Корица
  • Цедра апельсина
  • Сода – 2 ч.л.
  • Молоко – 4 ст.л.
  • Мука – 4 стакана

Способ приготовления

1. Масло, мед, сахар, яйца и молоко совмещаем в сотейнике и нагреваем до образования гладкой консистенции.

Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

2. Снимаем с огня, добавляем 2 ч. л соды, 4 стакана муки, цедру, корицу и ванильный сахар.

3. Заворачиваем тесто в пленку и отставляем на 20 мин.

Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

4. Раскатываем пласт толщиной 0,5 мм и вырезаем фигурки.

5. Выпекаем в духовке 10-15 мин при 180°.

Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт

6. Холодные пряники посыпаем сахарной пудрой.

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