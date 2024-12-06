Рыхлые медовые пряники на Николая и Рождество: самая простая технология и вкусный рецепт
Пряники – это выпечка, создающая невероятную атмосферу праздника, а также дарящая чувство уюта и тепла. Именно поэтому пряники принято готовить самостоятельно на Николая и Рождество.
Шеф-повар Ольга Мартыновская в Instagram представила рецепт приготовления медовых пряников. Она утверждает, что выпечка получится невероятно вкусной и готовится очень просто.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 100 гр
- Мед – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 200 гр
- Молоко – 4 ст.л.
- Ванильный сахар – по вкусу
- Корица
- Цедра апельсина
- Сода – 2 ч.л.
- Молоко – 4 ст.л.
- Мука – 4 стакана
Способ приготовления
1. Масло, мед, сахар, яйца и молоко совмещаем в сотейнике и нагреваем до образования гладкой консистенции.
2. Снимаем с огня, добавляем 2 ч. л соды, 4 стакана муки, цедру, корицу и ванильный сахар.
3. Заворачиваем тесто в пленку и отставляем на 20 мин.
4. Раскатываем пласт толщиной 0,5 мм и вырезаем фигурки.
5. Выпекаем в духовке 10-15 мин при 180°.
6. Холодные пряники посыпаем сахарной пудрой.
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